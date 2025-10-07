अलवर जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में लापरवाही: 2 साल से फायर NOC नहीं, अलार्म सिस्टम भी खराब

बहरोड़ में एक तरफ अस्पताल की नई बिल्डिंग बन रही है, वहीं पुरानी बिल्डिंग के पास फायर एनओसी तक नहीं है। आग से सुरक्षा के नाम पर केवल छोटे अग्निशमन यंत्र हैं। स्टाफ को इन यंत्रों को चलाने के लिए ट्रेनिंग नहीं दी गई है। इससे इन यंत्रों की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इसी साल जून माह में इन यंत्रों को बदला गया था। जिला अस्पताल प्रभारी डॉ. सुरेश यादव का दावा है कि फायर एनओसी के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने निरीक्षण भी किया था। उधर, अग्निशमन अधिकारी अजय चौधरी का कहना है कि जिला अस्पताल में फायर एनओसी के लिए फाइल लगाई गई थी। जब हमारी टीम ने निरीक्षण किया तो पाया कि वहां लगे अग्निशमन यंत्र नियमों के अनुसार नहीं थे। इस पर अस्पताल को नोटिस जारी कर सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।