नाले में मिला नवजात बालिका का शव, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर हुई हृदय विदारक घटना

नाले में मिला नवजात बालिका का शव (फोटो - पत्रिका)
अलवर जिले के गोलाकाबास कस्बे में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। कस्बे के बस स्टैंड स्थित एक मेडिकल स्टोर के सामने नाले में एक नवजात बालिका का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने जब नाले में शव देखा तो तुरंत उसे बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) गोलाकाबास पहुंचाया।
ग्रामीणों के अनुसार, यह करीब सात माह की नवजात बालिका का शव है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लेकर टहला अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया गया। फिलहाल पुलिस घटना के हर पहलू से जांच में जुटी हुई है।
अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जैसे मौके पर इस तरह की घटना से लोगों में गहरी नाराजगी और दुख देखा गया। ग्रामीणों ने कहा कि यह घटना समाज के लिए शर्मसार करने वाली है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने कहा है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि नवजात को नाले में किसने और कब फेंका।
