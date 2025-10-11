नाले में मिला नवजात बालिका का शव, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर हुई हृदय विदारक घटना



अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जैसे मौके पर इस तरह की घटना से लोगों में गहरी नाराजगी और दुख देखा गया। ग्रामीणों ने कहा कि यह घटना समाज के लिए शर्मसार करने वाली है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने कहा है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि नवजात को नाले में किसने और कब फेंका।