अलवर शहर में जल्द शुरू होगा नाइट टूरिज्म, सरकार ने प्लान को दी मंजूरी

घंटाघर से नाइट टूरिज्म का रास्ता तय होगा। रेलवे स्टेशन, रोडवेज से यहां तक पर्यटकों को लाने-ले जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होगी। इसके अलावा ऑटो व ई-रिक्शा के भी संचालन की अनुमति होगी।

घंटाघर के आसपास का बाजार रात को भी खुल सकता है। होप सर्कस के आसपास बाजार रहेगा। हस्तकला से जुड़े आइटम आदि की बिक्री हो सकेगी।

सागर के उत्तर में खाली जगह पर कुछ दुकानें वेंडर के जरिए खुलवाने की अनुमति मिल सकती है।

रेलवे स्टेशन से लेकर रोडवेज होते हुए घंटाघर व सागर तक फैंसी लाइटें लगाने की योजना है।

सुरक्षा के लिए पुलिस बल रात को भी तैनात रहेगा।

पेयजल व पार्किंग की व्यवस्था होगी। पुरानी तहसील की जमीन व तांगा स्टैंड का प्रयोग पार्किंग के लिए हो सकेगा।

जर्जर सड़कों का निर्माण होगा। सफाई की पर्याप्त व्यवस्था होगी।

पूछताछ केंद्र भी खुलेगा, जिसका संचालन पर्यटन विभाग करेगा।