सांवलियाजी धाम के लिए रवाना हुई निशान पदयात्रा, भजनों पर झूमे श्रद्धालु

सकट कस्बे के बांके बिहारी मंदिर से मंगलवार को सांवरिया भक्त मंडल सकट के तत्वावधान में नवी निशान पदयात्रा सांवलियाजी धाम करनावर के लिए रवाना हुई। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारणों के बीच महंत देवादास महाराज व पं. महेश जैमन ने पूजा-अर्चना करवाई। पदयात्रा को भाजपा राजपुर धमरेड़ मंडल के पूर्व अध्यक्ष कमल सेठी, सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी, स्टेशन मास्टर हरिकिशन, हरिओम लाटा और शिवलाल गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
निशान पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिला-पुरुष शामिल हुए। श्रद्धालु अपने हाथों में ध्वज-पताका लेकर श्याम बाबा के जयकारों के साथ चल रहे थे। डीजे पर बजते भजनों पर महिलाएं झूमकर नृत्य करती नजर आईं। यात्रा मार्ग में जगह-जगह ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा कर पदयात्रियों का स्वागत किया। इस मौके पर किशोर सैनी, राधेश्याम सैनी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।