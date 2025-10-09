Patrika LogoSwitch to English

अलवर

अलवर में पांच बीएलओ को नोटिस, एक के निलंबन की तैयारी

अलवर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर प्रशासन सख्त हो गया है। विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर में पांच बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं

अलवर

Rajendra Banjara

Oct 09, 2025

representative picture (patrika)

अलवर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर प्रशासन सख्त हो गया है। विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर में पांच बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि एक बीएलओ को निलंबित करने का प्रस्ताव जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा गया है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हीर सिंह चारण ने बताया कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची को वर्तमान सूची से मैप करने का कार्य चल रहा है। कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रताप अलवर के अध्यापक दीपेन्द्र सिंह के निलंबन प्रस्ताव तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) को भेजा गया है। यह कदम निर्वाचन कार्यों की अवहेलना पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उठाया जा रहा है।

इसके अलावा विकास खत्री (वरिष्ठ अध्यापक, शिवाजी पार्क), संजय मीणा (सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्रीरामगोपाल खन्ना विद्यालय), नवीन कुमार (कनिष्ठ सहायक जल संसाधन विभाग), उषा शर्मा (अध्यापक फीलखाना विद्यालय) और नीलम मुखीजा (अध्यापक) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सभी को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

09 Oct 2025 11:34 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में पांच बीएलओ को नोटिस, एक के निलंबन की तैयारी

