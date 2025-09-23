अब स्कूलों में पढ़ाई जाएगी देश की राष्ट्रीय उपलब्धियां

इस मॉड्यूल के तहत विद्यार्थियों को कई महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया जाएगा, जिनमें शामिल हैं

भारत का विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना

भारत का लोकतांत्रिक ढांचा

डिजिटल इंडिया अभियान की सफलता

कोविड-19 प्रबंधन की रणनीति

एशियन गेम्स में भारत की उपलब्धियां

स्वच्छ भारत मिशन की सफलता

भारत की विरासत और विकास यात्रा