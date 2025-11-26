NSG कमांडो सुनील जोधा ने 40 लोगों की बचाई थी जान, सीने में आज भी दफन है एक गोली

अलवर के मुंडिया खेड़ा गांव निवासी एनएसजी कमांडो सुनील जोधा ने आतंकी हमले को नाकाम करने और ताज होटल में फंसे करीब 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके लिए सुनील जोधा को महाराष्ट्र सरकार की ओर से कई बार सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें गेलेंट्री अवॉर्ड, ग्लोबल पीस अवॉर्ड सहित कई समान मिले हैं। सुनील 3 राजपूत बटालियन में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे।



बाद में एनएसजी कमांडो बन गए। सुनील जोधा की वर्तमान में उदयपुर में पोस्टिंग है। वे अलवर की ईटाराणा छावनी में भी तैनात रह चुके हैं। सुनील इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित आर्मी मेले में शिरकत करने पहुंचे। एनएसजी कमांडो सुनील जोधा से पत्रिका ने खास बातचीत की।