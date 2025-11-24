मत्स्य उत्सव के दूसरे दिन रंगोली, मेहंदी और पेंटिंग प्रतियोगिताओं में दिखा उत्साह

अलवर जिले में जारी मत्स्य उत्सव का दूसरा दिन सोमवार को सांस्कृतिक रंगों से सराबोर दिखाई दिया। सुबह महाराजा भर्तृहरि पैनोरमा परिसर में मेहंदी, रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्ण भागीदारी दर्ज कराई। बच्चों ने अतुल्य अलवर और रंगीला अलवर की थीम पर आकर्षक रंगोली सजाकर स्थानीय संस्कृति, लोक परंपराओं और अलवर की खास पहचान को उकेरा। मेहंदी प्रतियोगिता में भी प्रतिभागियों ने रचनात्मकता का बेहतरीन प्रदर्शन किया।