प्याज की आवक शुरू, मालाखेड़ा और खैरथल मंडियों में भी होगी प्याज की खरीद, 

अलवर जिले में लाल प्याज की आवक धीरे-धीरे बढ़ने लगी है और दीपावली के बाद इसमें और तेजी आने की संभावना है। इस बार किसानों की बढ़ती आवक को देखते हुए प्रशासन ने प्याज खरीद के लिए नई व्यवस्था की है। अब प्याज की खरीद मालाखेड़ा और खैरथल मंडियों में भी की जाएगी। इस बार 37 व्यापारी प्याज की खरीद करेंगे। शनिवार को अलवर प्याज मंडी में 900 कट्टों की आवक हुई। किसानों द्वारा बड़ी मात्रा में प्याज लाए जाने से मंडियों में भीड़ बढ़ने के आसार हैं।