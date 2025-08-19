खैरथल-तिजारा नाम व मुख्यालय परिवर्तन का विरोध, शाम को होगा हनुमान चालीसा पाठ

खैरथल-तिजारा का नाम व जिला मुख्यालय बदलने के निर्णय के विरोध में खैरथल में आमजन सड़कों पर उतर आए हैं। जिला बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर तीसरे दिन मंगलवार को भी शहरवासियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इस दौरान मुख्य बाजारों में सन्नाटा छाया रहा।
जिला मुख्यालय को यहां से हटाने के फैसले से स्थानीय लोग बेहद आहत हैं और इसे अपनी भावनाओं पर आघात बता रहे हैं। विरोध को और मजबूती देने के लिए समिति की ओर से मंगलवार शाम 6 बजे श्रीबालाजी मंदिर खैरथल में हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया जाएगा।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जिला मुख्यालय खैरथल से हटाना शहर के विकास और रोजगार की संभावनाओं पर असर डालेगा। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।