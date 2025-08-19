खैरथल-तिजारा नाम व मुख्यालय परिवर्तन का विरोध, शाम को होगा हनुमान चालीसा पाठ

जिला मुख्यालय को यहां से हटाने के फैसले से स्थानीय लोग बेहद आहत हैं और इसे अपनी भावनाओं पर आघात बता रहे हैं। विरोध को और मजबूती देने के लिए समिति की ओर से मंगलवार शाम 6 बजे श्रीबालाजी मंदिर खैरथल में हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया जाएगा।