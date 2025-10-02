पत्रिका ‘डांडिया महारास’: डांडिया की खनक और डीजे की धुनों पर झूमे लोग

लॉर्ड्स विश्वविद्यालय के चेयरमैन मनोज चाचान, सप्तऋषि मसाले के डायरेक्टर प्रतीक गोयल, सीबा मसाले के एमडी बाबू झालानी, बाबा ठाकुर दास एंड संस से अभिषेक तनेजा, त्रेहान होम डेवलपर्स के डायरेक्टर अशोक सैनी, सोलंकी हॉस्पिटल से डॉ. विक्रांत सोलंकी, निर्मल इंडस्ट्रीज से अनुपम चौधरी, आदिनाथ स्कूल के प्रेसिडेंट अशोक अगोनिज, तक्ष सोलर से रविकांत, मोमजिला से चंचल जैन, क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर से कुलदीप आर्य, क्रेडेंस मैट्रेस से तन्मय गुप्ता, भारती सेल्स कॉरपोरेशन से मुकेश गुप्ता, 24 कार सर्विस से मनीष सैनी, प्रख्या एजुकेशन से डॉ. ललित जैन, खेरलीवाला से अर्पित गुप्ता, धनेश हॉस्पिटल से डॉ. धनेश कुमार गुप्ता, अरिहंत एड वर्ल्ड से चित्रांश जैन और कपिल एंड चिराग (इवेंट मैनेज) से कपिल व चिराग मौजूद रहे।