पत्रिका ‘डांडिया महारास’: डांडिया की खनक और डीजे की धुनों पर झूमे लोग

डांडिया महारास में कभी ढोली तारो... तो कभी गुजरात के पारंपरिक गरबा गीत बजते रहे। इस दौरान युवतियों और महिलाओं के साथ ही पुरुषों का पहनावे ने भी खूब रंग जमाया।

2 min read

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 02, 2025

डांडिया महारास में कभी ढोली तारो… तो कभी गुजरात के पारंपरिक गरबा गीत बजते रहे। इस दौरान युवतियों और महिलाओं के साथ ही पुरुषों का पहनावे ने भी खूब रंग जमाया। इससे पहले मुख्य अतिथि एडीएम सिटी बीना महावर, निवर्तमान महापौर घनश्याम गुर्जर और रीको के महाप्रबंधक परेश सक्सेना ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान एडीजे ज्योति कुमारी सोनी, यूआईटी सचिव स्नेहल नाना, प्रशिक्षु आईएएस ऐश्वर्यम सहित अनेक लोग शामिल हुए।


कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का सम्मान राजस्थान पत्रिका अलवर के सम्पादकीय प्रभारी हरमिन्दर लूथरा व मार्केटिंग प्रभारी संजीव गुप्ता ने किया। इस दौरान राजस्थान पत्रिका अलवर के सर्कुलेशन प्रभारी दिनेश जैन, मार्केटिंग टीम से चन्द्रप्रताप सिंह नरूका, सोनू गुप्ता, कुलदीप शर्मा, नरेन्द्र शर्मा, पवन जैन आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर शहवासियों का उत्साह चरम पर रहा।


कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। खासकर युवाओं में जोश हाई रहा। जैसे ही म्यूजिक की धुनें बजी तो हर कोई नाच उठा। लोगों की डिमांड पर भी डीजे ने एक से बढ़कर एक गाने बजाए। देर रात तक डांडिया रास चला। इस दौरान लोगों ने इवेंट की जमकर तारीफ की। आयोजन स्थल को आकर्षक डेकोरेशन और रंगीन लाइटिंग से सजाया गया। सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था चाक-चौबंद रही।


इनका रहा सहयोग

इस महोत्सव के स्पॉन्सर्स में लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, सप्तऋषि मसाले, सीबा मसाले, बाबा ठाकुर दास एंड संस, त्रेहान होम डेवलपर्स, सोलंकी हॉस्पिटल, निर्मल इंडस्ट्रीज, आदिनाथ स्कूल, तक्ष सोलर, मोमजिला, क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर, क्रेडेंस मैट्रेस, भारती सेल्स कॉरपोरेशन, 24 कार सर्विस, प्रख्या एजुकेशन, खेरलीवाला और धनेश हॉस्पिटल शामिल रहे।

स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखा

डांडिया के साथ ही मौके पर स्वादिष्ट व्यंजनों की स्टॉल्स भी लगाई गई। चाऊमीन, गोलगप्पे, आलू टिक्की, मोमोज, चिली पौटेटो, पाव भाजी, पॉपकॉर्न, चिला जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों की स्टॉल्स पर लोगों की भीड़ उमड़ी। रात तक लोग खाने का लुत्फ उठो नजर आए।

ये मौजूद रहे

लॉर्ड्स विश्वविद्यालय के चेयरमैन मनोज चाचान, सप्तऋषि मसाले के डायरेक्टर प्रतीक गोयल, सीबा मसाले के एमडी बाबू झालानी, बाबा ठाकुर दास एंड संस से अभिषेक तनेजा, त्रेहान होम डेवलपर्स के डायरेक्टर अशोक सैनी, सोलंकी हॉस्पिटल से डॉ. विक्रांत सोलंकी, निर्मल इंडस्ट्रीज से अनुपम चौधरी, आदिनाथ स्कूल के प्रेसिडेंट अशोक अगोनिज, तक्ष सोलर से रविकांत, मोमजिला से चंचल जैन, क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर से कुलदीप आर्य, क्रेडेंस मैट्रेस से तन्मय गुप्ता, भारती सेल्स कॉरपोरेशन से मुकेश गुप्ता, 24 कार सर्विस से मनीष सैनी, प्रख्या एजुकेशन से डॉ. ललित जैन, खेरलीवाला से अर्पित गुप्ता, धनेश हॉस्पिटल से डॉ. धनेश कुमार गुप्ता, अरिहंत एड वर्ल्ड से चित्रांश जैन और कपिल एंड चिराग (इवेंट मैनेज) से कपिल व चिराग मौजूद रहे।

Updated on:

02 Oct 2025 12:48 pm

Published on:

02 Oct 2025 12:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / पत्रिका ‘डांडिया महारास’: डांडिया की खनक और डीजे की धुनों पर झूमे लोग

