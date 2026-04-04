Alwar UIT: अलवर में 6 हजार हेक्टेयर पर नई कॉलोनियां बसाने का प्लान, लेकिन राह नहीं आसान, जानिए वजह

वर्ष 2011 में अलवर की जनसंख्या 3.81 लाख थी। वर्ष 2031 में जनसंख्या बढ़कर 8 लाख होने का अनुमान है। यानी जनसंख्या में 4.29 लाख की बढ़ोतरी होने के आसार है। इन लोगों के रहने के लिए कार्यस्थल, सामुदायिक सुविधाओं आदि के लिए करीब 6 हजार हेक्टेयर भूमि चाहिए। सामान्य नगर नियोजन के मानदण्डों के अनुसार नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का घनत्व 65 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। ऐसे में करीब 6 हजार हेक्टेयर जमीन चाहिए। वर्तमान में यूआइटी के पास जो जमीनें है, वह अधिग्रहित नहीं की गई है।