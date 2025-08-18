पांव में प्लास्टर, सड़क पर रेंगते हुए मांगता रहा माफी, जनता के सामने पुलिस ने निकाला हत्या के मुख्य आरोपी का जुलूस

बाइक सवार बदमाशों ने दुकान में घुसकर 20 गोलियां दागी थीं, जिससे सुनील की मौके पर ही मौत हो गई थी। वारदात के बाद बालावास के ही कृष्ण पहलवान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था। वीडियो में उसने सुनील उर्फ टुल्ली को मारने की जिम्मेदारी ली थी। इस दौरान सोशल मीडिया पर कृष्ण बार-बार पोस्ट डालकर पुलिस को चुनौती देता रहा।