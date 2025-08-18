पांव में प्लास्टर, सड़क पर रेंगते हुए मांगता रहा माफी, जनता के सामने पुलिस ने निकाला हत्या के मुख्य आरोपी का जुलूस

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ के बानसूर में शराब कारोबारी की हत्या मामले में मुख्य आरोपी कृष्ण उर्फ पहलवान को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। सोमवार को पुलिस ने बदमाश का बाजार में जुलूस निकाला। इस दौरान बदमाश बार-बार पुलिस से माफी मांगता रहा और बोला- पहली बार गलती हुई है।
जुलूस के दौरान बदमाश कृष्ण पहलवान बीच में कहीं-कहीं रेंगता दिखा। उसके दोनों पैर पर प्लास्टर चढ़ा है। दोनों हाथों के सहारे वह बैठकर चल रहा था। बदमाश को देखने के लिए लोगों की भीड़ रही। इस मामले में पुलिस ने आठ आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था। कृष्ण पहलवान मुख्य आरोपी है।
थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि बालावास निवासी सुनील यादव शराब का ठेका चलाता था। 24 जून को वह दोपहर करीब 12 बजे अलवर बाइपास पर टेलर की दुकान पर कपड़े लेने गया था। इस दौरान तीन बाइक पर 6 बदमाश आए और अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर उसकी हत्या कर दी थी।
बाइक सवार बदमाशों ने दुकान में घुसकर 20 गोलियां दागी थीं, जिससे सुनील की मौके पर ही मौत हो गई थी। वारदात के बाद बालावास के ही कृष्ण पहलवान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था। वीडियो में उसने सुनील उर्फ टुल्ली को मारने की जिम्मेदारी ली थी। इस दौरान सोशल मीडिया पर कृष्ण बार-बार पोस्ट डालकर पुलिस को चुनौती देता रहा।
थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी कृष्ण का हैरी बॉक्सर कनेक्शन की जानकारी मिली है। इसकी जांच की जा रही है। हैरी बॉक्सर ने अपने आपको यूरोप में बताते हुए 10 दिन पूर्व एक ऑडियो जारी करते हुए कहा था कि इस हत्या में किसी का दोष नहीं है। कृष्ण यादव उर्फ कृष्ण पहलवान को हथियार मैंने ही उपलब्ध करवाए थे।
गौरतलब है कि हैरी बॉक्सर गांव चतरपुरा का निवासी है और पहले जयपुर में बॉक्सिंग करता था। इसी दौरान उसका संपर्क लॉरेंस गैंग से हो गया। ऑडियो में हैरी बॉक्सर कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के हैरी बॉक्सर से संपर्क की पुलिस जांच कर रही है।