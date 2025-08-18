Brahmos Missile: अब पाकिस्तान के उड़ेंगे होश, ब्रह्मोस मिसाइल को और ताकतवर बना रही है DRDO और Air Force

ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने रूस से आयातित एस-400 सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान के चीन के एयर डिफेंस सिस्टम एचक्यू-9 का इस्तेमाल करता है। वह भी इसे उन्नत बनाने में जुटा है। ब्रह्मोस मिसाइल अधिक मैक के साथ हमला करने पर इसके रेस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। साथ ही इसे इंटरसेप्ट करना भी कठिन रहेगा। तेज गति से मिसाइल की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, जिससे बंकर, कमांड सेंटर या युद्धपोत जैसे ठोस लक्ष्य पर प्रभावकारी आघात हो सकेगा।