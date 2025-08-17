Jodhpur News: जोधपुर में अज्ञात जानवर से दहशत, 2 दिन में 9 लोगों पर किया हमला, ग्रामीणों में भय का माहौल

इस घटना के बाद अज्ञात जानवर ने एक बच्ची पर हमला किया, जिसमें उसके मामूली चोट आई। जानवर ने एक महिला पर हमला किया तो एक व्यक्ति उसे बचाने आया तो अज्ञात जानवर ने उस पर भी हमला कर दिया। इस हमले में व्यक्ति के काफी चोटे आई। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। अज्ञात जानवर की हमले की घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इसी बीच लूणी थाना पुलिस ने आमजन से सतर्क रहने की अपील की है।