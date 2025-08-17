Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Jodhpur News: जोधपुर में अज्ञात जानवर से दहशत, 2 दिन में 9 लोगों पर किया हमला, ग्रामीणों में भय का माहौल

वन विभाग की उड़न दस्ता की टीम और पुलिस ने रातभर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अज्ञात जानवर पकड़ में नहीं आया।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 17, 2025

animal attack in jodhpur
ग्रामीणों से जानकारी लेती वन विभाग की टीम। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के जोधपुर की पंचायत समिति लूणी क्षेत्र में अज्ञात जानवर के हमले का सिलसिला थम नहीं रहा है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल हैं। अज्ञात जानवर रविवार को शिकारपुरा में छह और लोगों पर हमला करके उन्हें जख्मी किया। बता दें कि इससे एक दिन पहले शनिवार को अज्ञात जानवर ने तीन लोगों को जख्मी किया था।

रात भर चला सर्च ऑपरेशन

अज्ञात जानवर ने अब तक 9 लोगों को जख्मी कर दिया है। वन विभाग की उड़न दस्ता की टीम और पुलिस ने रातभर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अज्ञात जानवर पकड़ में नहीं आया। शिकारपुरा गांव निवासी प्रवीण राव ने बताया कि वह अपने खेत में काम कर रहे थे कि अचानक जोरदार आवाज आई। खेत की बाड़ के पास से देखा तो अज्ञात जानवर ने उस पर हमला कर दिया। उसके जोर से चिल्लाने की आवाज पर गाय दौड़कर आई और अज्ञात जानवर मौके से भाग गया।

बच्ची पर हमला

इस घटना के बाद अज्ञात जानवर ने एक बच्ची पर हमला किया, जिसमें उसके मामूली चोट आई। जानवर ने एक महिला पर हमला किया तो एक व्यक्ति उसे बचाने आया तो अज्ञात जानवर ने उस पर भी हमला कर दिया। इस हमले में व्यक्ति के काफी चोटे आई। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। अज्ञात जानवर की हमले की घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इसी बीच लूणी थाना पुलिस ने आमजन से सतर्क रहने की अपील की है।

