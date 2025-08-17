पेयजल संकट: ससुराल में नहीं आता पानी…पीहर आकर कपड़े धोती हैं महिलाएं

वार्ड 14 के क्षेत्रवासियों के अनुसार कई बार जलदाय विभाग से शिकायत की गई, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकला। गर्मी में समस्या और विकराल रूप ले लेती है। घरों में पानी का अभाव होने से महिलाओं की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो रही है। सरकार ने हर घर नल योजना के तहत पानी उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अलग हैं। महिलाएं उम्मीद जता रही हैं कि जल्द ही इस समस्या का समाधान हो, ताकि उन्हें मायके जाकर कपड़े धोने की मजबूरी से छुटकारा मिले और रोजमर्रा का जीवन सामान्य हो सके।