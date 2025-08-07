सकारात्मक पहल : नौनिहालों की पढ़ाई न हो बाधित, इसलिए ग्रामीणों ने टीनशेड लगाकर की बैठने की व्यवस्था

नौगांवा. कोटाकलां गांव के नौनिहालों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसलिए ग्रामीणों ने टीनशेड लगाकर की बैठने की व्यवस्था कर दी। अब वहां बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे रहे हैं। ग्रामीणों की इस सकारात्मक पहल से स्कूल स्टाफ को भी राहत मिली है।झालावाड के एक स्कूल में हुई घटना के बाद जिले में भी सरकारी स्कूलों के भवनों का भौतिक सर्वे कराया गया था। इस दौरान गांव कोटाकलां के महात्मा गांधी विद्यालय के भवन को सर्वे टीम ने जर्जर घोषित कर शिक्षकों को विद्यालय के कक्षों में बच्चों को नहीं बैठाने की हिदायत दी थी। ऐसे में शिक्षकों और ग्रामीणों के समक्ष समस्या खड़ी हो गई थी कि बच्चाें काे कहां पढ़ाया जाएगा। कोटाकलां के ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर जागररुकता का परिचय दिया और स्कूल के बाहर गांव की चौपाल पर टीनशेड लगाने सहित स्कूल के पडोस के घरों में नौनिहालों के बैठने की व्यवस्था कर दी, जिससे उनके बच्चों की शिक्षण व्यवस्था ठीक से चल रही हैं।