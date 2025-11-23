Alwar News: योगेश मिश्रा नहीं लगा पाए हैट्रिक, प्रकाश गंगावत के सिर सजा कांग्रेस जिलाध्यक्ष का ताज

पूर्व विधायक सफिया खान, अभय सैनी, दीनबंधु शर्मा, पप्पू प्रधान, श्वेता सैनी, नरेंद्र शर्मा आदि भी पीछे छूट गए। बताते हैं कि प्रकाश गंगावत के पिता पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत बेटे के राजनीतिक कॅरियर को लेकर चिंतित थे। ऐसे में उन्हें करीब 8 साल पहले सक्रिय राजनीति में प्रवेश कराया। इस दौरान गंगावत को कई पद भी मिले। वर्तमान में वे प्रदेश सचिव भी हैं। बताते हैं कि प्रकाश को पिता की पहुंच का भी काफी लाभ मिला। साथ ही पिता के नजदीकी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भी प्रकाश ने भरोसा जीता। इसके अलावा एआइसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह भी उनके नाम पर सहमत थे।