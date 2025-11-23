Alwar News: योगेश मिश्रा नहीं लगा पाए हैट्रिक, प्रकाश गंगावत के सिर सजा कांग्रेस जिलाध्यक्ष का ताज

प्रकाश गंगावत। फोटो: पत्रिका
अलवर। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पद पर योगेश मिश्रा हैट्रिक नहीं लगा पाए। प्रकाश गंगावत के सिर अलवर जिलाध्यक्ष का ताज सज गया है। वहीं, बलराम यादव खैरथल-तिजारा व इंद्राज गुर्जर कोटपूतली-बहरोड़ के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं।
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से इनके नामों की घोषणा होने के बाद समर्थकों ने जश्न मनाया। वहीं, जिलाध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल रहे पदाधिकारियों के चेहरों पर मायूसी है। कुछ ने विरोध भी जताया और नेताओं को फोन के जरिए अपनी बात पहुंचाई।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पद पर करीब साढ़े तीन साल से योगेश मिश्रा काबिज थे। इससे पहले वह करीब तीन साल कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। वह इस बार हैट्रिक लगाने के लिए फिर से जिलाध्यक्ष की दौड़ में थे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनके नाम को वजन नहीं दिया। यही कारण रहा कि प्रकाश गंगावत के सिर ताज सज गया।
पूर्व विधायक सफिया खान, अभय सैनी, दीनबंधु शर्मा, पप्पू प्रधान, श्वेता सैनी, नरेंद्र शर्मा आदि भी पीछे छूट गए। बताते हैं कि प्रकाश गंगावत के पिता पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत बेटे के राजनीतिक कॅरियर को लेकर चिंतित थे। ऐसे में उन्हें करीब 8 साल पहले सक्रिय राजनीति में प्रवेश कराया। इस दौरान गंगावत को कई पद भी मिले। वर्तमान में वे प्रदेश सचिव भी हैं। बताते हैं कि प्रकाश को पिता की पहुंच का भी काफी लाभ मिला। साथ ही पिता के नजदीकी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भी प्रकाश ने भरोसा जीता। इसके अलावा एआइसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह भी उनके नाम पर सहमत थे।
अब तक कांग्रेस जिलाध्यक्ष के क्षेत्र में पुराने जिले खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ भी आते थे, लेकिन अब नए जिलों को अध्यक्ष मिल गए। ऐसे में अब अलवर जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत के पास थानागाजी, राजगढ़-लक्ष्मणगढ़, कठूमर, रामगढ़, अलवर शहर, अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र ही रहेंगे।
अलवर जिलाध्यक्ष के नाम को लेकर पार्टी के कुछ नेताओं में नाराजगी है। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं की ओर से सुझाए गए नामों पर विचार नहीं किया गया। ऐसे में वह अपनी बात पार्टी के उच्च पटल पर रखेंगे। साथ ही विरोध दायर करेंगे।
कार्यकर्ताओं ने मेरा कार्य देखते हुए मेरा नाम इस पद के लिए ऑब्जर्वर के सामने रखा। साथ ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत, एआइसीसी के महासचिव जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष जूली ने मुझ पर भरोसा किया। मैं सभी के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करुंगा।
-प्रकाश गंगावत, कांग्रेस जिलाध्यक्ष, अलवर
