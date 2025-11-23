Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Bureaucracy: छह माह में सीएमओ से 3 बड़े अफसर बाहर, जानें हटाए जाने की वजह

Rajasthan News: राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी में लगातार बदलाव हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा मुख्यमंत्री कार्यालय से हटाए जा रहे अफसरों को लेकर हो रही है।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Nov 23, 2025

IAS-Shikhar-Agarwal-IAS-Alok-Gupta-IPS-Gaurav-Srivastava-2

आलोक गुप्ता, गौरव श्रीवास्तव और शिखर अग्रवाल। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी में लगातार बदलाव हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा मुख्यमंत्री कार्यालय से हटाए जा रहे अफसरों को लेकर हो रही है। भाजपा सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में लगाए गए तीन बड़े अफसरों को पिछले छह माह में हटाया जा चुका है।

तीनों ही अफसरों को हटाए जाने के पीछे कोई न कोई विवाद का कारण बना। इस तरह का बदलाव सीएमओ में कम ही देखने को मिलता है। हालांकि, सीएमओ से हटने के बाद भी तीनों अफसरों को अच्छी ही पोस्टिंग मिली।

भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद आइएएस शिखर अग्रवाल, आलोक गुप्ता, संदेश नायक, सिद्धार्थ सिहाग, आइपीएस गौरव श्रीवास्तव को सीएमओ में नियुक्ति दी गई थी। इनमें से तीन अफसर सीएमओ से हटाए जा चुके हैं। इनके अलावा आइएएस अरविंद पोसवाल भी कुछ समय पहले सीएमओ में नियुक्त हुए और अब दो दिन पहले नीतीश शर्मा को भी सीएमओ में ही पदस्थापित रखा गया है।

सीएमओ से यूं हटते गए अफसर

1. आलोक गुप्ता: फरवरी, 2024 में आलोक गुप्ता को सीएम के प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्ति दी गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और शिखर अग्रवाल और गुप्ता के बीच काम का बंटवारा भी हो चुका था। करीब एक साल तक तो सब ठीक चला। इसके बाद बड़े अफसरों के बीच खटपट की खबरें आने लगी। जून, 2025 में गुप्ता को सीएमओ से हटा कर उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्ति दी गई। अब दो दिन पहले आई तबादला सूची में उन्हें वहां से हटाकर प्रदूषण नियंत्रण मंडल में अध्यक्ष के पद पर लगाया गया।

2. गौरव श्रीवास्तव: सीएम भजनलाल शर्मा की सुरक्षा का जिम्मा सबसे पहले आइजी श्रीवास्तव को ही दिया गया। जनवरी, 2024 में श्रीवास्तव की सीएमओ में नियुक्ति हुई। करीब डेढ़ साल तक तो सब ठीक चला, लेकिन अंदर खाने कोई न कोई विवाद की चर्चा होती रही और इसके बाद इस साल जुलाई में श्रीवास्तव को सीएमओ से हटाकर उदयपुर रेंज का आइजी नियुक्त कर दिया गया। श्रीवास्तव की जगह सीएमओ में डीआइजी गौरव यादव की नियुक्ति की गई।

3. शिखर अग्रवाल: सीएमओ के सबसे बड़े अधिकारी के रूप में अग्रवाल की नियुक्ति हुई थी। अग्रवाल ने फरवरी, 2024 में सीएमओ में सीएम के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया था। करीब एक साल बाद उनके और सीएमओ में तैनात दूसरे अफसरों के बीच खटपट की कुछ बातें बाहर आई। इसके बाद पूर्व मुय सचिव सुधांश पंत से विवाद की खबरें बाहर आने लगीं। पंत के हटने के बाद दो दिन पहले शिखर अग्रवाल भी सीएमओ से हटा दिए गए। अब उनको उद्योग विभाग का जिम्मा दिया गया है।

    23 Nov 2025 10:57 am

