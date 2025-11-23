Rajasthan Bureaucracy: छह माह में सीएमओ से 3 बड़े अफसर बाहर, जानें हटाए जाने की वजह

1. आलोक गुप्ता: फरवरी, 2024 में आलोक गुप्ता को सीएम के प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्ति दी गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और शिखर अग्रवाल और गुप्ता के बीच काम का बंटवारा भी हो चुका था। करीब एक साल तक तो सब ठीक चला। इसके बाद बड़े अफसरों के बीच खटपट की खबरें आने लगी। जून, 2025 में गुप्ता को सीएमओ से हटा कर उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्ति दी गई। अब दो दिन पहले आई तबादला सूची में उन्हें वहां से हटाकर प्रदूषण नियंत्रण मंडल में अध्यक्ष के पद पर लगाया गया।