Rajasthan: खेलते समय ट्रैक्टर के नीचे आने से 3 वर्षीय बच्चे की मौत, पिता ही चला रहा था ट्रैक्टर, परिजनों में कोहराम

बानसूर क्षेत्र की ग्राम पंचायत छींड के अधीरामेड़ा गांव में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को झकझोर दिया। गांव के गुगन गुर्जर के 3 वर्षीय पुत्र जतिन की खेलते हुए ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आने से मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।
परिजनों के अनुसार गुगन अपने खेत से ट्रैक्टर में प्याज भरकर घर लौट रहे था। इसी दौरान उनका छोटा बेटा जतिन ट्रैक्टर के पास खेल रहा था। अचानक वह ट्रैक्टर के पिछले पहिए की चपेट में आ गया।
हादसा इतनी तेजी से हुआ कि पिता कुछ समझ ही नहीं पाया। परिजनों ने आनन-फानन में घायल बच्चे को एम्बुलेंस से कस्बे के राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मासूम की मौत की खबर सुनते ही अस्पताल परिसर में परिजनों में कोहराम मच गया। जतिन दो बहनों का इकलौता भाई और परिवार का लाडला था। इस हृदयविदारक घटना से गांव में माहौल गमगीन हो गया। ग्रामीण शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाते रहे।
