Rajasthan: खेलते समय ट्रैक्टर के नीचे आने से 3 वर्षीय बच्चे की मौत, पिता ही चला रहा था ट्रैक्टर, परिजनों में कोहराम

बानसूर क्षेत्र की ग्राम पंचायत छींड के अधीरामेड़ा गांव में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को झकझोर दिया। गांव के गुगन गुर्जर के 3 वर्षीय पुत्र जतिन की खेलते हुए ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आने से मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।