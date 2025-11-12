Patrika LogoSwitch to English

अलवर

Rajasthan: खेलते समय ट्रैक्टर के नीचे आने से 3 वर्षीय बच्चे की मौत, पिता ही चला रहा था ट्रैक्टर, परिजनों में कोहराम

गुगन खेत से ट्रैक्टर में प्याज भरकर घर लौट रहे था। इसी दौरान छोटा बेटा जतिन ट्रैक्टर के पास खेल रहा था। अचानक वह ट्रैक्टर के पिछले पहिए की चपेट में आ गया।

Google source verification

अलवर

image

Santosh Trivedi

Nov 12, 2025

Photo- Patrika

बानसूर क्षेत्र की ग्राम पंचायत छींड के अधीरामेड़ा गांव में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को झकझोर दिया। गांव के गुगन गुर्जर के 3 वर्षीय पुत्र जतिन की खेलते हुए ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आने से मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।

परिजनों के अनुसार गुगन अपने खेत से ट्रैक्टर में प्याज भरकर घर लौट रहे था। इसी दौरान उनका छोटा बेटा जतिन ट्रैक्टर के पास खेल रहा था। अचानक वह ट्रैक्टर के पिछले पहिए की चपेट में आ गया।

हादसा इतनी तेजी से हुआ कि पिता कुछ समझ ही नहीं पाया। परिजनों ने आनन-फानन में घायल बच्चे को एम्बुलेंस से कस्बे के राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मासूम की मौत की खबर सुनते ही अस्पताल परिसर में परिजनों में कोहराम मच गया। जतिन दो बहनों का इकलौता भाई और परिवार का लाडला था। इस हृदयविदारक घटना से गांव में माहौल गमगीन हो गया। ग्रामीण शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाते रहे।

