राजस्थान के भिवाड़ी में हवा हुई जहरीली, AQI 256 पार, अलवर में 130 तक पहुंचा, ऐसे करें बचाव



-सुबह-शाम बाहर टहलने से बचें।

-मास्क का उपयोग करें।

-घरों में एयर प्यूरीफायर या पौधे लगाएं।

-पटाखों की जगह दीयों और रोशनी से मनाएं त्योहार।

-प्रदूषण रोकने के लिए विभाग को करने चाहिए ये इंतजाम

-सड़कों और औद्योगिक क्षेत्रों में नियमित पानी का छिड़काव।

-औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की जांच।

-खुले में कचरा और बायोमास जलाने पर सत कार्रवाई।

-स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान।

-पटाखों की बिक्री और उपयोग पर निगरानी।