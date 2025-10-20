राजस्थान: हिस्ट्रीशीटर का किडनैप कर भाग रहे बदमाशों की गाड़ी ट्रोले में घुसी, 2 बदमाशों की मौत, 1 गंभीर घायल



पुलिस की प्रारंभिक जांच में इस वारदात के पीछे कुख्यात अपराधी दीपक मालसरिया गैंग का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि डेनिस बावरिया और दीपक मालसरिया के बीच लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। दोनों गिरोहों के बीच कई बार झड़पें भी हो चुकी हैं। पुलिस का मानना है कि पुरानी रंजिश के चलते ही इस अपहरण की साजिश रची गई।