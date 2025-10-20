राजस्थान: हिस्ट्रीशीटर का किडनैप कर भाग रहे बदमाशों की गाड़ी ट्रोले में घुसी, 2 बदमाशों की मौत, 1 गंभीर घायल

Kidnappers vehicle hits trolley 2 gangsters dead (Viral Video Photo)
झुंझुनूं: झुंझुनूं जिले में रविवार देर रात हुई सनसनीखेज अपहरण वारदात के कुछ ही घंटों बाद घटनाक्रम ने नाटकीय मोड़ ले लिया। हिस्ट्रीशीटर डेनिस उर्फ नरेश बावरिया का अपहरण कर भाग रहे बदमाशों की कैंपर गाड़ी चूड़ी-अजीतगढ़ गांव के पास ट्रोले में घुस गई।
बता दें कि इस भीषण हादसे में दो गैंगस्टर्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बदमाश को झुंझुनूं जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।
पुलिस के मुताबिक, जीत की ढाणी निवासी हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया रविवार रात करीब साढ़े 10 बजे झुंझुनूं-चूरू बाइपास पर स्थित एक शराब ठेके के पास अपनी स्कॉर्पियो में बैठा था। तभी दो कैंपर गाड़ियों में सवार करीब छह हथियारबंद बदमाश वहां पहुंचे। उन्होंने पहले डेनिस की स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मारी और फिर रॉड व हथियारों से लैस होकर उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर ले गए।
टक्कर और हंगामे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन बदमाशों ने उन्हें लाठियां और हथियार दिखाकर डराया और फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भागते समय बदमाशों ने रास्ते में खड़े एक ठेले को भी टक्कर मार दी, जिससे अफरातफरी मच गई।
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस हरकत में आई और पूरे जिले में नाकाबंदी करवाई गई। एएसपी देवेंद्र राजावत के नेतृत्व में कई टीमों ने बदमाशों का पीछा शुरू किया। इसी दौरान गैंगस्टर्स ने पुलिस से बचने के लिए रफ्तार बढ़ाई और चूड़ी-अजीतगढ़ गांव के पास उनकी कैंपर एक ट्रोले में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए।
हादसे में हिस्ट्रीशीटर बदमाश बाबूलाल निवासी मुकुंदगढ़ और विनोद मीणा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नयमू भगासरा गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने तुरंत घायलों और मृतकों को मंडावा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने दो को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में इस वारदात के पीछे कुख्यात अपराधी दीपक मालसरिया गैंग का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि डेनिस बावरिया और दीपक मालसरिया के बीच लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। दोनों गिरोहों के बीच कई बार झड़पें भी हो चुकी हैं। पुलिस का मानना है कि पुरानी रंजिश के चलते ही इस अपहरण की साजिश रची गई।
नरेश बावरिया झुंझुनूं जिले का एक नामी हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में रंगदारी, लूट, मारपीट, अवैध हथियार और धमकी देने जैसे 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उस पर पहले भी कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं।
झुंझुनूं एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी रंजिश का प्रतीत हो रहा है। अपहरण और हादसे की जानकारी मिलते ही जिलेभर में अतिरिक्त नाकाबंदी और गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस बाकी फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है।
