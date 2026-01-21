Rajasthan Crime: सरसों के खेत से नवविवाहिता का अपहरण, थार में डालकर ले गए बदमाश

पीड़िता के पति ने गोविंदगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी पत्नी शौच के लिए पहली पत्नी के साथ घर से निकली थी। इसी दौरान कस्बे की ओर से तेज गति से एक थार गाडी आई। गाडी को देखकर महिलाएं सड़क किनारे हो गईं। तभी सरसों के खेत में पहले से छिपकर बैठे एक युवक ने अचानक बाहर निकलकर नवविवाहिता को गोद में उठा लिया और जबरन थार गाड़ी में डाल दिया। इसके बाद चालक ने थार गाड़ी को तेजी से भगाकर मौके से फरार हो गया।