Rajasthan: रूस से MBBS छात्र का शव अब तक नहीं पहुंचा गांव, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

रूस के ऊफ़ा में एमबीबीएस छात्र का शव ​अब तक भारत नहीं पहुंचा है। परिजन धर्मसिंह व राजू ने बताया कि कॉलेज प्रशासन से अभी थोड़ा इंतजार करने का मैसेज मिला है।

2 min read
अलवर

image

Santosh Trivedi

Nov 08, 2025

रूस से MBBS छात्र का शव अब तक नहीं पहुंचा गांव

मृतक छात्र अजीत चौधरी की फाइल फोटो; Patrika

लक्ष्मणगढ़। रूस के ऊफ़ा में एमबीबीएस छात्र का शव ​अब तक भारत नहीं पहुंचा। रूस के बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 19 अक्टूम्बर से लापता कफनवाड़ा निवासी अजीत चौधरी (22) पुत्र रूप सिंह का शव गुरुवार को व्हाइट रिवर से लगते बांध में मिला था।

परिजन धर्मसिंह व राजू ने बताया कि कॉलेज प्रशासन से अभी थोड़ा इंतजार करने का मैसेज मिला है। 20 अक्टूबर को अजीत का जैकेट व मोबाइल कॉलेज के पास स्थित एक नहर के किनारे मिले थे। तभी से छात्र की तलाश की जा रही थी। आखिर 19 दिन बाद शव बांध में मिला गया।

जल्द शव को भारत भिजवाने के प्रयास

परिजनों ने बताया कि वो न्यूयॉर्क में मौजूद अध्यक्ष प्रेम भण्डारी के सम्पर्क में हैं, उन्हें पोस्टमार्टम करवाने व शव को भारत लाने की जिम्मेदारी दी है। वो जल्द शव को भारत भिजवाने का प्रयास कर रहे हैं।

परिजनों ने प्रेम भंडारी से छात्र के शव को मजिस्ट्रेट की निगरानी में रखने और पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से करवाने व फोटोग्राफी करवाने की अपील की है।

शव भारत लाने में 6 लाख रुपए आएगा खर्च

इधर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। छात्र अजीत चौधरी के शव को पोस्टमार्टम के बाद भारत लाने में 6 लाख का खर्चा आएगा। मृतक के पिता किसान है और आर्थिक स्थिति कमजोर है।

ऐसे में राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अध्यक्ष प्रेम भंडारी की ओर से इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड से छात्र का शव भारत पहुंचाने में होने वाले करीब 6 लाख रुपए की राशि दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

यह फंड विदेश में रहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए है, जो विदेश में रहते समय किसी के बीमार हो जाने या मौत होने की स्थिति में मृतक के शव पहुंचाने के काम में लिया जाता है। इसी फंड से रूस में मृत मिले छात्र का शव लाने के प्रयास कर रहे है।

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan: रूस से MBBS छात्र का शव अब तक नहीं पहुंचा गांव, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

