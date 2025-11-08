Rajasthan: रूस से MBBS छात्र का शव अब तक नहीं पहुंचा गांव, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

परिजन धर्मसिंह व राजू ने बताया कि कॉलेज प्रशासन से अभी थोड़ा इंतजार करने का मैसेज मिला है। 20 अक्टूबर को अजीत का जैकेट व मोबाइल कॉलेज के पास स्थित एक नहर के किनारे मिले थे। तभी से छात्र की तलाश की जा रही थी। आखिर 19 दिन बाद शव बांध में मिला गया।