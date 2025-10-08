Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ ने लेखा संवर्ग की 15 सूत्रीय मांगों के लिए दिया ज्ञापन 

राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ जिला ने लेखा संवर्ग की 15 सूत्रीय मांगों (पुनर्गठन, पदोन्नति, चेयरमैन डिस्कॉम आदेश-16/8 का पालन आदि) के निराकरण के लिए अधीक्षण अभियंता व लेखाधिकारी के माध्यम से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जयपुर को ज्ञापन दिया है।

less than 1 minute read

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 08, 2025

15 सूत्रीय मांगों के लिए दिया ज्ञापन (फोटो - पत्रिका)

राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ जिला ने लेखा संवर्ग की 15 सूत्रीय मांगों (पुनर्गठन, पदोन्नति, चेयरमैन डिस्कॉम आदेश-16/8 का पालन आदि) के निराकरण के लिए अधीक्षण अभियंता व लेखाधिकारी के माध्यम से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जयपुर को ज्ञापन दिया है।

प्रदेश महामंत्री अमित मल्होत्रा ने बताया कि 4 अक्टूबर 2024 को मांग पत्र दिया गया था, 25 नवंबर 2024 की बैठक के बावजूद एक वर्ष बाद भी कोई आदेश जारी नहीं हुआ। राज्य सरकार के 22 अगस्त 2024 परिपत्र के अनुसार लेखाधिकारी पद पर सीधी भर्ती बंद न होने से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त। ज्ञापन में राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ की ओर से लेखा संवर्ग की 15 सूत्रीय मांगें उठाई गई हैं, जिनमें संवर्ग का पुनर्गठन प्रमुख है।

इसमें मुख्यालय स्तर पर दो मुख्य लेखा नियंत्रक व मुख्य लेखाधिकारी पद, प्रत्येक जोन व वृत्त स्तर पर लेखाधिकारी (राजस्व) के अतिरिक्त पद सृजित कर ढांचा सुदृढ़ करने की मांग की गई है। साथ ही लेखाधिकारी पद पर सीधी भर्ती बंद करने, पदोन्नति से रिक्तियां भरने तथा केवल कनिष्ठ लेखाकार (इंडेक्स स्तर) पर भर्ती सीमित रखने का आग्रह है।


कनिष्ठ लेखाकारों को पे लेवल 11 प्रदान करने, रेवेन्यू मैनुअल व चेयरमैन डिस्कॉम आदेश 16/8 के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने तथा उन्हें सहायक राजस्व अधिकारी पद पर न लगाकर स्वीकृत पदों पर ही तैनात करने की मांग है। इसके अलावा, राजस्व वसूली हेतु डीसी/आरसी, प्रथम बिलिंग प्रोत्साहन व अधिसमय भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करने वाली पॉलिसी तथा भंडार सत्यापक अंकेक्षण दल में सहायक लेखाधिकारी प्रथम, द्वितीय व कनिष्ठ लेखाकार पद स्वीकृत करने का आग्रह किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 04:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ ने लेखा संवर्ग की 15 सूत्रीय मांगों के लिए दिया ज्ञापन 

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खैरथल में करीब 430 लीटर मिलावटी व दूषित दूध कराया नष्ट

अलवर

Rajasthan: अक्टूबर महीने में हाल-बेहाल, घर लौटना हुआ मुश्किल, तत्काल में भी नहीं मिल रहा टिकट, जम्मू से लेकर अहमदाबाद तक सीट फुल

अलवर

नगर निगम के सामने एक घंटे तक फंसे रहे वाहन, अतिक्रमण है मुख्य वजह 

अलवर

जेसीबी घोटाला: 12.87 लाख की अनियमितता उजागर, आरोपियों के नाम बताने के निर्देश

अलवर

2 करोड़ रुपए से रोशन होगा शहर, नगर निगम 3 हजार नई फैंसी रोड लाइट लगाएगा

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.