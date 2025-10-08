राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ ने लेखा संवर्ग की 15 सूत्रीय मांगों के लिए दिया ज्ञापन 

राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ जिला ने लेखा संवर्ग की 15 सूत्रीय मांगों (पुनर्गठन, पदोन्नति, चेयरमैन डिस्कॉम आदेश-16/8 का पालन आदि) के निराकरण के लिए अधीक्षण अभियंता व लेखाधिकारी के माध्यम से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जयपुर को ज्ञापन दिया है।



प्रदेश महामंत्री अमित मल्होत्रा ने बताया कि 4 अक्टूबर 2024 को मांग पत्र दिया गया था, 25 नवंबर 2024 की बैठक के बावजूद एक वर्ष बाद भी कोई आदेश जारी नहीं हुआ। राज्य सरकार के 22 अगस्त 2024 परिपत्र के अनुसार लेखाधिकारी पद पर सीधी भर्ती बंद न होने से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त। ज्ञापन में राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ की ओर से लेखा संवर्ग की 15 सूत्रीय मांगें उठाई गई हैं, जिनमें संवर्ग का पुनर्गठन प्रमुख है।



इसमें मुख्यालय स्तर पर दो मुख्य लेखा नियंत्रक व मुख्य लेखाधिकारी पद, प्रत्येक जोन व वृत्त स्तर पर लेखाधिकारी (राजस्व) के अतिरिक्त पद सृजित कर ढांचा सुदृढ़ करने की मांग की गई है। साथ ही लेखाधिकारी पद पर सीधी भर्ती बंद करने, पदोन्नति से रिक्तियां भरने तथा केवल कनिष्ठ लेखाकार (इंडेक्स स्तर) पर भर्ती सीमित रखने का आग्रह है।