राजस्थान: कार में अकेली बैठी किन्नर गुरु मधु की गोली मारकार हत्या, क्या हो सकता है हत्या का कारण

किन्नर गुरु मधु को गोली मारने के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। तभी मधु के अन्य साथी भी एक फैक्टरी से बधाई लेकर आ रहे थे। जिन्होंने गुरु किन्नर पर फायङ्क्षरग की घटना को देखा और शोर किया। वे मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। वे मधु को कार से अस्पताल ले गए। एएसपी शालिनी राज, डीएसपी सचिन शर्मा व थानाधिकारी राजेश मीणा ने घटना स्थल का मुआयना किया। इस मामले में मृतक की शिष्य राधिका ने खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव शिष्यों को सौंप दिया।

