Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

राजस्थान: कार में अकेली बैठी किन्नर गुरु मधु की गोली मारकार हत्या, क्या हो सकता है हत्या का कारण

नीमराणा के बिचपुरी मोहलडिय़ा मार्ग पर बड़ी वारदात: आपसी विवाद या लेन-देन हो सकता है हत्या का कारण

अलवर

mohit bawaliya

Sep 10, 2025

नीमराणा. घटना के बाद अस्पताल के बाहर एकत्रित किन्नरों से समझाइश करती पुलिस। इनसेट में मृतक मधु किन्नर।

अलवर/नीमराणा. बुधवार दोपहर को बिचपुरी मोहलडिय़ा मार्ग पर अचानक अफरा-तफरी मच गई। कुछ पलों के लिए मौके पर मौजूद लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। बाद में पता चला कि किसी ने कार में अकेली बैठी किन्नर गुरु मधु (52) की गोली मार कर हत्या कर दी है। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कौन था, यह देर शाम तक पता नहीं चल सका। मौके से फरार हुए बदमाश को पुलिस देर रात तक तलाशती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

जानकारी के अनुसार नीमराणा के ईपीआईपी औद्योगिक क्षेत्र से किन्नर गुरु मधु अपने साथी किन्नरों को लेकर बधाई लेने निकली थी। वह बिचपुरी रोड पर एक फैक्टरी के बाहर कार में बैठ कर साथियों का इंतजार कर रही थी। तभी हेलमेट पहने एक व्यक्ति बाइक पर उसकी कार के पास आया और किन्नर गुरु मधु को गोली मार दी।

बाद में पुलिस के अधिकारी मौके पर और बाद में अस्पताल पहुंचे। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि मधु अजमेर में एक किन्नर से मिलकर आई थी। पुलिस व लोगों का कहना है कि मधु की गोली मारकर हत्या करने का मुख्य कारण किन्नरों के बीच आपसी क्षेत्र के विवाद या फिर रुपए के लेन-देन का हो सकता है।

समाजसेवा के कार्यों से भी जुड़ी थी


किन्नर गुरु अपने 5-6 साथियों सहित पिछले कई साल से नीमराणा के माधोङ्क्षसहपुरा गांव में रह रही थी। वह समाज सेवा के कार्यों से भी जुड़ी थी। गोशालाओं में दान देने के साथ ही गरीब लड़कियों की शादी व उनकी शिक्षा में भी सहयोग करती थी।


पुलिस ने कराई नाकाबंदी, अस्पताल में रही भीड़


इस वारदात के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी करा दी। हाईवे के आसपास हर आने-जाने वाले वाहन की तलाशी ली। कई संदिग्ध ठिकानों पर भी छापेमारी की, लेकिन हत्या करने वाले बदमाश का पता नहीं चला। इधर, जब गंभीर रूप से घायल किन्नर गुरु मधु को उसके साथी सचखंड अस्पताल ले गए, तो वहां भारी भीड़ एकत्र हो गई।

अस्पताल में ले जाते ही किन्नर गुरु मधु को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोटपूतली- बहरोड़ एसपी भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण कर जानकारी प्राप्त की। घटना स्थल पर एमओबी, एफएसएल की टीमों को भी साक्ष्य एकत्र करने के लिए बुलाया गया।

मदद के लिए साथी चिल्लाए, कोई नहीं आया

किन्नर गुरु मधु को गोली मारने के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। तभी मधु के अन्य साथी भी एक फैक्टरी से बधाई लेकर आ रहे थे। जिन्होंने गुरु किन्नर पर फायङ्क्षरग की घटना को देखा और शोर किया। वे मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। वे मधु को कार से अस्पताल ले गए। एएसपी शालिनी राज, डीएसपी सचिन शर्मा व थानाधिकारी राजेश मीणा ने घटना स्थल का मुआयना किया। इस मामले में मृतक की शिष्य राधिका ने खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव शिष्यों को सौंप दिया।

घटना से पहले अजमेर से आई थी मधु

पुलिस को पता चला है कि मधु अजमेर में एक अन्य किन्नर संजना उर्फ मीरा उर्फ मधु से मिलकर लौटी थी। पुलिस अब इस किन्नर को संदिग्ध मान कर जांच में जुटी है। दूसरी तरफ पुलिस ने मृतक मधु किन्नर का नीमराणा सीएचसी से पोस्टमार्टम करवा दिया है। परिजनों के आने पर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

किन्नर गुरु मधु की बाइक सवार बदमाश ने गोली मारकर हत्या की है। बदमाश की गिरफ्तारी को लेकर जिले सहित पड़ोसी जिलों व हरियाणा में नाकाबंदी करवाई गई है। बदमाश की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं।
- देवेंद्र कुमार बिश्नोई, एसपी कोटपूतली- बहरोड़

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Sept 2025 02:26 pm

Published on:

10 Sept 2025 10:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजस्थान: कार में अकेली बैठी किन्नर गुरु मधु की गोली मारकार हत्या, क्या हो सकता है हत्या का कारण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.