Rajasthan Politics: जितेंद्र सिंह का भाजपा पर वार, बोले- BJP में बैग उठाने वाले बनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष

बिहार चुनाव को लेकर सिंह ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है, जब कोई पार्टी इतनी सीटें जीती हों। हमारा मानना है कि चुनाव में वोट चोरी हुए हैं। वोटिंग से पहले महिलाओं को स्कीम का पैसा दिया गया, लेकिन चुनाव आयोग चुप रहा। आयोग इनकी जेब में है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले कई स्पेशल ट्रेनें चलाई। पोलिंग से पहले स्पेशल ट्रेनें चलती रही। ये सब इनके षड़यंत्र का हिस्सा है।