Rajasthan Politics: जितेंद्र सिंह का भाजपा पर वार, बोले- BJP में बैग उठाने वाले बनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में चल रही देरी को लेकर एआईसीसी महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने सोमवार को तीखी टिप्पणी की।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 17, 2025

अलवर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में हो रही देरी को लेकर एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पूरी प्रक्रिया अपनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। मल्लिकार्जुन खरगे को ग्रामीण क्षेत्र में बैठे कार्यकर्ता ने भी वोट दिया था, जबकि भाजपा में जो नंबर 1 और 2 नेता का चमचा होता है, उसके पीछे-पीछे बैग उठाकर चलता है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय में सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में एसआईआर को लेकर कहा कि इसकी क्या जरूरत है। चुनाव आयोग साल में 2 बार नए वोटर के नाम जोड़ता और मृत वोटर्स के नाम काटता है, लेकिन एसआईआर लाकर इन्होंने कुछ विशेष सोचा है। ये कांग्रेस वोटर्स के नाम काटकर भाजपा के फर्जी वोटर्स के नाम जोड़ेंगे।

बिहार चुनाव में वोट चोरी

बिहार चुनाव को लेकर सिंह ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है, जब कोई पार्टी इतनी सीटें जीती हों। हमारा मानना है कि चुनाव में वोट चोरी हुए हैं। वोटिंग से पहले महिलाओं को स्कीम का पैसा दिया गया, लेकिन चुनाव आयोग चुप रहा। आयोग इनकी जेब में है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले कई स्पेशल ट्रेनें चलाई। पोलिंग से पहले स्पेशल ट्रेनें चलती रही। ये सब इनके षड़यंत्र का हिस्सा है।

सुना है… भाजपा में टूट होगी

पीएम मोदी के लालू परिवार और कांग्रेस के टूटने के बयान पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह लालू परिवार का मामला है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कांग्रेस एकजुट है। अगर टूट कहीं हो रही है, तो भाजपा में हो रही है। आरएसएस की टीम जो सालों से बीजेपी को सींच रही है। हमने सुना है, उसमें और सरकार में टूट हो रही है।

17 Nov 2025 06:49 pm

17 Nov 2025 04:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan Politics: जितेंद्र सिंह का भाजपा पर वार, बोले- BJP में बैग उठाने वाले बनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष

अलवर

