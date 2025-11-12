Patrika LogoSwitch to English

अलवर

मंदिरों में बढ़ती चोरियों और भूमि विवादों के खिलाफ राजस्थान पुजारी महासंघ की जन आक्रोश रैली

राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से मंगलवार को अलवर शहर में मंदिरों में बढ़ती चोरियों, धार्मिक स्थलों की भूमि पर कब्जे और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली गई।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 12, 2025

राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से बुधवार को अलवर शहर में मंदिरों में बढ़ती चोरियों, धार्मिक स्थलों की भूमि पर कब्जे और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली भवानी तोप से शुरू होकर मिनी सचिवालय तक पहुंची। इस दौरान पुजारियों ने घंटे-घड़ियाल बजाकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर नाराजगी जताई।

बड़ी संख्या में पुजारी एवं श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। रैली के समापन पर महासंघ के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, अतिक्रमण हटाने, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने और पुजारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। महासंघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि प्रशासन ने शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

Updated on:

12 Nov 2025 01:46 pm

Published on:

12 Nov 2025 01:43 pm

