मंदिरों में बढ़ती चोरियों और भूमि विवादों के खिलाफ राजस्थान पुजारी महासंघ की जन आक्रोश रैली

बड़ी संख्या में पुजारी एवं श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। रैली के समापन पर महासंघ के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, अतिक्रमण हटाने, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने और पुजारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। महासंघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि प्रशासन ने शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।