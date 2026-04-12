Rajasthan News : IAS डॉ. आर्तिका शुक्ला का लीक से हटकर ‘नवाचार’, चीफ सेक्रेटरी ने भी की तारीफ, जानें ऐसी क्या है नई बात? 

राजस्थान के सिंहद्वार अलवर से ज्ञान और हरियाली के संगम की एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसकी गूँज अब पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। डिजिटल युग में किताबों से दूरी कम करने के उद्देश्य से अलवर जिला प्रशासन ने एक अभिनव पहल करते हुए प्रदेश की पहली 'पार्क लाइब्रेरी' स्थापित की है। जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला के इस विजन को 'विद्या कुंज' का नाम दिया गया है, जो अब राजस्थान में लाइब्रेरी मूवमेंट को एक नई मजबूती देने के लिए तैयार है।