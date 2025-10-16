राजगढ़: ट्रेन की चपेट में आने से 17 वर्षीय छात्र की मौत

मोर्चरी के बाहर परिजन व इनसेट में मृतक (फोटो - पत्रिका)
राजगढ़-बांदीकुई रेल मार्ग के मध्य स्थित कालेड फाटक के पास बुधवार रात दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रेन की चपेट में आने से 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना पर टहला थाना अधिकारी सीताराम सैनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और क्षत-विक्षत अवस्था में शव को एकत्रित कर राजगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
हेड कांस्टेबल चंद्रकिशोर ने बताया कि मृतक की पहचान अमित कुमार मीणा पुत्र शिवलाल मीणा निवासी कालेड के रूप में हुई। गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
परिजनों ने बताया कि अमित कक्षा 12 में कृषि संकाय का विद्यार्थी था और पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान था। उसके पिता शिवलाल मीणा सीआरपीएफ में जम्मू में पदस्थापित हैं। मृतक के चाचा टीकम मीणा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग