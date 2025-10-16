राजगढ़: ट्रेन की चपेट में आने से 17 वर्षीय छात्र की मौत

राजगढ़-बांदीकुई रेल मार्ग के मध्य स्थित कालेड फाटक के पास बुधवार रात दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रेन की चपेट में आने से 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना पर टहला थाना अधिकारी सीताराम सैनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और क्षत-विक्षत अवस्था में शव को एकत्रित कर राजगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।