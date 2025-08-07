जानें कौन हैं पायल जांगिड़, जिन्होंने खुद का बाल विवाह रोका और बन गई हजारों बच्चियों की आवाज़

पायल कहती हैं कि जिस तरह गांव में अभियान चलाकर समस्याएं खत्म कीं, उसी तरह मैं यह काम विश्व स्तर पर करना चाहती हूं। राजस्थान में आज भी गांव व शहरों में बाल विवाह हो रहे हैं। आज भी बड़ी बेटियों के साथ-साथ नाबालिग बेटियों की शादी कराई जा रही है। हमें यह सब रोकना होगा। इसके लिए सभी समाज पहल करें। यह बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।