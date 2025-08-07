सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ने दिया पथरीले क्षेत्र को उद्यान का रूप, जानें कौन है 78 साल के प्रसन्न पुरी गोस्वामी

यह संघर्ष न केवल एक व्यक्ति के हठ, समर्पण और परिश्रम का है, बल्कि यह दिखाता है कि यदि नीयत साफ हो और उद्देश्य ऊंचा हो तो बंजर धरती भी मुस्कुरा सकती है। इस हरियाली ने जंगली खरगोश, सांप, नेवले, सेही, तितलियां और नीलगाय जैसी अनेक प्रजातियों को आश्रय प्रदान किया है। देवकुंड वनखंड की लगभग सात हेक्टेयर भूमि पर विकसित यह औषधीय उद्यान मात्र पौधों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी पारिस्थितिकीय पहल है।