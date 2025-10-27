Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan News: सरिस्का- मुकुन्दरा टाइगर रिजर्व से 18 गांवों का विस्थापन अटका, जंगल में बाघों और इंसानों के बीच टकराव की आहट

सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बाघों को पर्याप्त जगह के लिए गांवों के विस्थापन का इंतजार है। सरिस्का में 6 और मुकुंदरा में 12 गांवों की पुनर्वास प्रक्रिया ठप पड़ी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के गांवों के विस्थापन के लिए न जमीन मिली और न मुआवजा तय किया गया।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Anand Prakash Yadav

image

सुशील कुमार

Oct 27, 2025

सरिस्का में 6, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 12 गांवों की पुनर्वास प्रक्रिया ठप, पत्रिका फोटो

अलवर/कोटा. सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बाघों को पर्याप्त जगह के लिए गांवों के विस्थापन का इंतजार है। सरिस्का में 6 और मुकुंदरा में 12 गांवों की पुनर्वास प्रक्रिया ठप पड़ी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के गांवों के विस्थापन के लिए न जमीन मिली और न मुआवजा तय किया गया। यहां 13 शावक ऐसे हैं जिनको आगामी छह माह में टेरेटरी बनानी है। ऐसे में यह एरिया खाली नहीं हुआ, तो ये शावक आबादी की ओर रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी विस्थापन की प्रक्रिया पर निर्णय नहीं हो पाए। नाथूसर गांव के ही अधिकांश परिवार विस्थापित किए गए थे। सरिस्का में अभी 48 बाघ हैं।

इन गांवों का होना है विस्थापन

सरिस्का के क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट (सीटीएच) में 29 गांव हैं, जिसमें 11 गांवों को पहले चरण में विस्थापित करने के लिए वर्ष 2008 से 2011 के मध्य सर्वे कराया गया। इनमें से उमरी, पानीढाल, रोट क्याला, भगानी व डाबली विस्थापित हो चुके हैं। बाकी 6 गांव डाबली, हरिपुरा, क्रासका, कांकवाड़ी, सुकोला, और देवरी का विस्थापन अटका हुआ है। इसके लिए जमीन मुहैया करानी थी, लेकिन सरकार ने अभी हरी झंडी नहीं दी। मुआवजे को लेकर भी फैसला नहीं हो पाया है।

सरिस्का और मुकुंदरा जैसे टाइगर रिजर्व आज बाघों की बढ़ती संख्या से नहीं, विस्थापन की अधूरी प्रक्रिया से जूझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का में मार्च 2026 तक विस्थापन पूरा करने का आदेश दिया है। इस दिशा में तेजी से कदम उठाने की जरूरत है। डॉ. सुधीर गुप्ता, पर्यावरण प्रेमी और संयोजक, हम लोग

मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व: 12 गांवों का अटका है विस्थापन

मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 14 गांव ऐसे हैं, जिन्हें विस्थापित किया जाना है। अब तक खरली बावड़ी और लक्ष्मीपुरा का विस्थापन किया जा चुका है। इसके बाद दामोदरपुरा, नारायणपुरा व घाटी के विस्थापन की प्रक्रिया जा रही है। दामादेरपुरा में कुल 102 परिवारों में से 52 लोगों को विस्थापन के लिए राजी कर दिया है। गिरधरपुरा व कोलीपुरा गांव का नए सिरे से सर्वे किया जा रहा है। मुकुन्दरा हिल्स को 2013 में घोषित किया गया था। बाघ-बाघिन की एक जोड़ी के अलावा, शावक व दो सब एडल्ट बाघिनें टाइगर रिजर्व में हैं।

2026 तक पूरी करनी है प्रक्रिया

गांवों के लोगों का कहना है कि पूर्व में वर्ष 2008 में जो सर्वे हुआ था, उन परिवारों में जो लोग कम उम्र के थे, अब वह बड़े हो गए। ऐसे में उन्हें अलग परिवार मानते हुए मुआवजा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Oct 2025 09:49 am

Published on:

27 Oct 2025 09:47 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan News: सरिस्का- मुकुन्दरा टाइगर रिजर्व से 18 गांवों का विस्थापन अटका, जंगल में बाघों और इंसानों के बीच टकराव की आहट

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बहरोड़ विधायक जसवंत यादव का वीडियो वायरल, कार्यकर्ताओं पर लगाए गंभीर आरोप

अलवर

क्या आपकी बेटी मेकअप की ओर हो रही है आकर्षित? हो सकता है नुकसान, डॉक्टर्स ने दी माता-पिता को अहम सलाह

Makeup
अलवर

Sariska Tiger Reserve: कभी बाघविहीन रहा सरिस्का अब 50 बाघों का घर, ‘जेन-एल्फा’ शावकों की दहाड़ से गूंजेगा जंगल

Sariska Tiger Reserve
अलवर

अजमेर बोर्ड के कार्मिकों को मिला 35000 रुपए बोनस, शिक्षक वर्ग-कर्मचारी संगठनों का दोहरे व्यवहार का आरोप, आंदोलन की चेतावनी

Is the 8th CPC coming?, How much will be my salary after the 8th Pay Commission?, When was the 8th Pay Commission implemented?, 8वीं सीपीसी आ रही है?, 8वें वेतन आयोग के बाद मेरा वेतन कितना होगा?, 8th Pay Commission salary calculator, 8th CPC Pay matrix, 8th Pay Commission salary slab, 8th CPC announcement, 8th Pay Commission salary structure pdf, 8th CPC revised pay calculations, 8th Pay Commission basic salary, 8th Pay Commission committee members,
अलवर

सरसों की बंपर पैदावार के लिए क्या करें, कृषि विभाग ने किसानों को दिए 5 महत्वपूर्ण सुझाव

karuli nesws
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.