राजस्थान में आएंगे 5 नए बाघ-बाघिन, इनब्रीडिंग की समस्याओं से जूझ रहा रणथम्भौर में जंगल के राजा का कुनबा

जानकारी के अनुसार कोटा के मुकंदरा हिल्स और बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में 7 बाघ-बाघिनों का स्थानान्तरण होगा, जिसमें से 5 बाघ-बाघिनों को दूसरे राज्य से स्थानान्तरण किया जाएगा। इनमें से दो रणथम्भौर और 5 अन्य राज्य से होंगे। इस संबंध में सरकार और नेशनल टाइगर कन्जर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) की ओर से अनुमति भी दे दी गई है।