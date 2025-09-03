जमवारामगढ़ अभयारण्य में दिखा दुर्लभ बारहसिंघा, अचानक आमखोल महादेव मंदिर के पास पहुंचा…फिर हो गया ओझल

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बारहसिंघा के सिर पर बारह शाखाओं वाले आकर्षक सींग थे, जो इसकी पहचान का प्रमुख आधार हैं। इसे 'दलदली हिरण' भी कहा जाता है। इसका शरीर हल्के भूरे रंग का था और पूंछ पर सफेद किनारे साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ देर तक यह खुले स्थान में टहलता रहा, जिसके बाद अचानक जंगल की ओर दौड़ता हुआ ओझल हो गया।