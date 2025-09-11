Patrika LogoSwitch to English

अलवर

बाला किला सड़क की मरम्मत शुरू, बारिश में क्षतिग्रस्त हिस्सा हो रहा दुरुस्त

अलवर का ऐतिहासिक बाला किला जाने वाली सड़क मार्ग का मरम्मत कार्य किया जा रहा है। सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्सों को ठीक करने के लिए मजदूरों के साथ जेसीबी मशीन भी काम में लगाई गई हैं।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 11, 2025

अलवर का ऐतिहासिक बाला किला जाने वाली सड़क मार्ग का मरम्मत कार्य किया जा रहा है। सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्सों को ठीक करने के लिए मजदूरों के साथ जेसीबी मशीन भी काम में लगाई गई हैं। दरअसल, बरसात के दौरान जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से सड़क का एक हिस्सा टूट गया था।


इससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को किला पहुंचना बंद हो गया था। अब मरम्मत कार्य शुरू होने से जल्द ही यह समस्या दूर होगी। बता दें कि बाला किला अलवर का प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल है, जहां हर साल बड़ी संख्या में सैलानी घूमने आते हैं। मिट्टी के कट्टों के जरिए सुधार किया जा रहा है। करणी माता का मंदिर भी इसी रास्ते से है।

Published on:

11 Sept 2025 03:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / बाला किला सड़क की मरम्मत शुरू, बारिश में क्षतिग्रस्त हिस्सा हो रहा दुरुस्त

