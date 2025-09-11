बाला किला सड़क की मरम्मत शुरू, बारिश में क्षतिग्रस्त हिस्सा हो रहा दुरुस्त



इससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को किला पहुंचना बंद हो गया था। अब मरम्मत कार्य शुरू होने से जल्द ही यह समस्या दूर होगी। बता दें कि बाला किला अलवर का प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल है, जहां हर साल बड़ी संख्या में सैलानी घूमने आते हैं। मिट्टी के कट्टों के जरिए सुधार किया जा रहा है। करणी माता का मंदिर भी इसी रास्ते से है।