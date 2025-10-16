Patrika LogoSwitch to English

फुटकर दुकानदार पहुंचे नगर निगम कार्यालय, दुकाने लगाने की मांग  

अलवर नगर निगम द्वारा दिवाली सीजन में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर फुटकर व्यवसायियों में नाराजगी बढ़ गई है। गुरुवार को फुटकर दुकानदार निगम कार्यालय पहुंचे

अलवर

Rajendra Banjara

Oct 16, 2025

अलवर नगर निगम द्वारा दिवाली सीजन में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर फुटकर व्यवसायियों में नाराजगी बढ़ गई है। गुरुवार को फुटकर दुकानदार निगम कार्यालय पहुंचे और विरोध जताया। उनका कहना है कि हर साल दिवाली पर उन्हें 3 से 4 दिन के लिए पुराने बाजारों में दुकानें लगाने की अनुमति मिलती है, लेकिन इस बार उन्हें वहां बैठने नहीं दिया जा रहा।


दुकानदारों का कहना है कि निगम ने उन्हें कंपनी बाग में दुकानें लगाने को कहा है, जहां ग्राहक कम आते हैं। ऐसे में उनकी बिक्री पर बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि दिवाली सीजन ही उनकी सालभर की कमाई का अहम जरिया होता है। वहीं नगर निगम प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई यातायात व्यवस्था सुधारने और भीड़ नियंत्रित करने के लिए की जा रही है।

Published on:

16 Oct 2025 01:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / फुटकर दुकानदार पहुंचे नगर निगम कार्यालय, दुकाने लगाने की मांग  

