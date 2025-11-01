तिजारा में सड़क हादसा: दो युवकों की दर्दनाक मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

तिजारा थाना क्षेत्र के हसनपुर माफी के पास देर रात हुए सड़क हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवक किसी समारोह में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। मृतकों की पहचान मयंक पुत्र राजेश कसाणा (21) निवासी तिजारा और सोनू पुत्र श्रीराम (20) निवासी माजरी गुर्जर के रूप में हुई है।



पुलिस के अनुसार शुक्रवार देर रात करीब 12:30 बजे हादसे की सूचना मिली। दोनों को गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शनिवार सुबह दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया।