अलवर में रोडवेज बस ड्राइवर से मारपीट, बस के शीशे तोड़े, मामला दर्ज

अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात रोडवेज बस ड्राइवर से मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। कुछ युवकों ने रोडवेज ड्राइवर प्रीतम के साथ जमकर मारपीट की और बस के शीशे तोड़ दिए। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।
पीड़ित ड्राइवर प्रीतम ने शिकायत में बताया कि वह दिल्ली से अलवर बस लेकर लौट रहा था। जब बस बिजली घर चौराहे के पास पहुंची तो एक स्कूटी सवार युवक लगातार बस के आगे स्टंट कर रहा था। स्कूटी पर युवक के साथ दो लड़कियां भी सवार थीं। लापरवाही इतनी थी कि स्कूटी बस से टकराने से बाल-बाल बची।
ड्राइवर ने जब उन्हें रोका-टोका तो बहस हो गई। उसी दौरान करीब आठ युवक वहां आ गए और उसके साथ लात-घूंसे और डंडों से हमला कर दिया। आरोपी युवकों ने बस के शीशे भी चकनाचूर कर दिए। मारपीट के बाद सभी युवक मौके से भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया और ड्राइवर की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए आस-पास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है।
