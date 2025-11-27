अलवर में रोडवेज बस ड्राइवर से मारपीट, बस के शीशे तोड़े, मामला दर्ज



ड्राइवर ने जब उन्हें रोका-टोका तो बहस हो गई। उसी दौरान करीब आठ युवक वहां आ गए और उसके साथ लात-घूंसे और डंडों से हमला कर दिया। आरोपी युवकों ने बस के शीशे भी चकनाचूर कर दिए। मारपीट के बाद सभी युवक मौके से भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया और ड्राइवर की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए आस-पास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है।