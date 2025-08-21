पांडुपोल और भर्तृहरि मेले के लिए रोडवेज बसें 24 घंटे उपलब्ध, मात्र 12 से 35 रुपए किराया

शर्मा ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए अलवर के केंद्रीय बस स्टैंड पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां श्रद्धालुओं को बसों की जानकारी मिलेगी। पांडुपोल में उमरी तिराहा पर अस्थाई बस स्टैंड बनाया जाएगा। अलवर से उमरी तिराहा तक और जयपुर की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरिस्का गेट से उमरी तिराहा तक बसें चलाई जाएंगी। भर्तृहरि में भर्तृहरि तिराहा से करीब 300 मीटर पहले अलवर की ओर से अस्थाई बस स्टैंड बनाया जाएगा। अलवर से भर्तृहरि के लिए सीधी बसें चलाई जाएंगी।