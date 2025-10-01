तिजारा उप जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम में देरी पर हंगामा, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन



मृतकों का पोस्टमार्टम सुबह होना था, लेकिन स्वीपर नहीं होने की वजह से प्रक्रिया में घंटों की देरी हुई। इस दौरान परिजन परेशान होते रहे और गुस्से में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों का कहना था कि जिम्मेदार अधिकारी समय पर व्यवस्था नहीं कर पाए, जिससे हालात बिगड़े। विरोध के चलते अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल रहा।