तिजारा उप जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम में देरी पर हंगामा, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन

तिजारा उप जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम में देरी और चिकित्सा प्रभारी की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं देने पर बुधवार को परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार बीती रात सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि खलीलपुरी निवासी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई।
मृतकों का पोस्टमार्टम सुबह होना था, लेकिन स्वीपर नहीं होने की वजह से प्रक्रिया में घंटों की देरी हुई। इस दौरान परिजन परेशान होते रहे और गुस्से में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों का कहना था कि जिम्मेदार अधिकारी समय पर व्यवस्था नहीं कर पाए, जिससे हालात बिगड़े। विरोध के चलते अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल रहा।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग