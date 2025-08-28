अंबेडकर की नई प्रतिमा लगाने की मांग पर हंगामा, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष समेत कई छात्र नेता गिरफ्तार

बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में डॉ. भीमराव अंबेडकर की खंडित प्रतिमा को बदलने की मांग को लेकर चल रहा धरना गुरुवार को हंगामे में बदल गया। कॉलेज प्राचार्य की शिकायत पर पुलिस ने पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष सुदीप डिगवाल और छात्र नेताओं विनोद जाटव व सचिन को गिरफ्तार कर लिया।



दरअसल, कॉलेज प्रशासन की ओर से शिकायत दी गई थी कि कॉलेज में एग्जाम चल रहे हैं। जिससे एग्जाम देने आए बच्चों को परेशानी हो रही है। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही करीब 40-50 छात्र शिवाजी पार्क थाने पर पहुंच गए, लेकिन थानेदार ने उन्हें वापस लौटा दिया।



इससे छात्रों में आक्रोश फैल गया। धरने पर बैठे छात्र नेताओं का कहना था कि कॉलेज प्रशासन ने सात दिन पहले नई प्रतिमा लगाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक प्रतिमा स्थापित नहीं की गई। इस पर विरोध दर्ज कराते हुए उन्होंने धरना शुरू किया था।



स्टूडेंट्स ने कहा कि जब कॉलेज प्रशासन ने आश्वासन दे दिया था, तो सात दिन बीत जाने के बाद भी नई प्रतिमा क्यों नहीं लगाई गई? छात्रों का कहना है कि जब तक डॉ. अंबेडकर की नई प्रतिमा स्थापित नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।