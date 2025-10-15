वेतन न मिलने से भड़के सफाई कर्मी, धरना देकर की नारेबाजी

विरोध करते हुए पालिका कर्मचारी (फोटो - पत्रिका)
राजगढ़ नगर पालिका के ठेका सफाई कर्मियों को चार महीने से वेतन नहीं मिलने पर आक्रोश फूट पड़ा। बुधवार को कर्मचारियों ने गोल सर्किल से जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और पंडित भवानी सहाय स्टैच्यू चौक पर नारेबाजी करते हुए धरना दिया। कर्मचारियों का कहना है कि महीनों से वे बिना वेतन काम कर रहे हैं और अब दिवाली जैसे बड़े त्यौहार पर आर्थिक संकट गहरा गया है।
उन्होंने कहा हम रोज सफाई का काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन चार महीने से एक भी रुपया नहीं मिला। ऐसे में त्योहार कैसे मनाएं? कर्मचारियों ने नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द लंबित वेतन जारी करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
