वेतन न मिलने से भड़के सफाई कर्मी, धरना देकर की नारेबाजी

राजगढ़ नगर पालिका के ठेका सफाई कर्मियों को चार महीने से वेतन नहीं मिलने पर आक्रोश फूट पड़ा। बुधवार को कर्मचारियों ने गोल सर्किल से जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और पंडित भवानी सहाय स्टैच्यू चौक पर नारेबाजी करते हुए धरना दिया। कर्मचारियों का कहना है कि महीनों से वे बिना वेतन काम कर रहे हैं और अब दिवाली जैसे बड़े त्यौहार पर आर्थिक संकट गहरा गया है।