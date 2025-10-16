Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

सरस डेयरी ने पशुपालकों को दिया दिवाली का तोहफा, दूध खरीद के दाम बढ़ाए

दिवाली से पहले सरस डेयरी ने पशुपालकों को बड़ी सौगात दी है। अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (सरस डेयरी) ने दूध खरीद दरों में बढ़ोतरी करते हुए अब 100 रुपए प्रति लीटर (100 प्रतिशत फैट होने पर) के हिसाब से दूध खरीदने की घोषणा की है।

less than 1 minute read

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 16, 2025

दिवाली से पहले सरस डेयरी ने पशुपालकों को बड़ी सौगात दी है। अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (सरस डेयरी) ने दूध खरीद दरों में बढ़ोतरी करते हुए अब 100 रुपए प्रति लीटर (100 प्रतिशत फैट होने पर) के हिसाब से दूध खरीदने की घोषणा की है। यह दर राज्य में सबसे अधिक है।

अब तक डेयरी की ओर से पशुपालकों से 90 रुपए प्रति लीटर (100 प्रतिशत फैट होने पर) दूध खरीदा जा रहा था। साथ ही मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपए प्रति लीटर का अतिरिक्त भुगतान किया जाता था, लेकिन अब इस दर में संशोधन करते हुए सरस डेयरी ने 95 रुपए प्रति लीटर ( तय फैट के अनुसार) और 5 रुपए सीएम संबल योजना के रूप में जोड़कर कुल 100 रुपए प्रति लीटर का भुगतान तय किया है। नई दरें अलवर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों में संचालित सभी सरस डेयरी समितियों पर 16 अक्टूबर सुबह और शाम की पारी में लागू होंगी।

दूध खरीद की दरें बढ़ाने की पशुपालक लंबे समय से मांग कर रहे थे। उनकी इस मांग को पूरा करते हुए खरीद के दाम बढ़ाए गए हैं। - नितिन सांगवान, चेयरमैन, सरस डेयरी अलवर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 12:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / सरस डेयरी ने पशुपालकों को दिया दिवाली का तोहफा, दूध खरीद के दाम बढ़ाए

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खैरथल-तिजारा जिले की यशी रावत को मिली आरएएस में 154 वीं  रैंक

अलवर

फुटकर दुकानदार पहुंचे नगर निगम कार्यालय, दुकाने लगाने की मांग  

अलवर

राजगढ़: ट्रेन की चपेट में आने से 17 वर्षीय छात्र की मौत

अलवर

सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, अलवर में 3 दिन हो सकेगी आतिशबाजी, यह रहेगा टाइम 

अलवर

पत्रिका स्पीक-आउट: खेरली में जनप्रतिनिधियों और अफसरों से जनता ने पूछे सवाल, मौके पर ही हुआ कई समस्याओं का समाधान

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.