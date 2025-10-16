सरस डेयरी ने पशुपालकों को दिया दिवाली का तोहफा, दूध खरीद के दाम बढ़ाए

दिवाली से पहले सरस डेयरी ने पशुपालकों को बड़ी सौगात दी है। अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (सरस डेयरी) ने दूध खरीद दरों में बढ़ोतरी करते हुए अब 100 रुपए प्रति लीटर (100 प्रतिशत फैट होने पर) के हिसाब से दूध खरीदने की घोषणा की है। यह दर राज्य में सबसे अधिक है।
अब तक डेयरी की ओर से पशुपालकों से 90 रुपए प्रति लीटर (100 प्रतिशत फैट होने पर) दूध खरीदा जा रहा था। साथ ही मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपए प्रति लीटर का अतिरिक्त भुगतान किया जाता था, लेकिन अब इस दर में संशोधन करते हुए सरस डेयरी ने 95 रुपए प्रति लीटर ( तय फैट के अनुसार) और 5 रुपए सीएम संबल योजना के रूप में जोड़कर कुल 100 रुपए प्रति लीटर का भुगतान तय किया है। नई दरें अलवर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों में संचालित सभी सरस डेयरी समितियों पर 16 अक्टूबर सुबह और शाम की पारी में लागू होंगी।
दूध खरीद की दरें बढ़ाने की पशुपालक लंबे समय से मांग कर रहे थे। उनकी इस मांग को पूरा करते हुए खरीद के दाम बढ़ाए गए हैं। - नितिन सांगवान, चेयरमैन, सरस डेयरी अलवर
