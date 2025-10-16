सरस डेयरी ने पशुपालकों को दिया दिवाली का तोहफा, दूध खरीद के दाम बढ़ाए

अब तक डेयरी की ओर से पशुपालकों से 90 रुपए प्रति लीटर (100 प्रतिशत फैट होने पर) दूध खरीदा जा रहा था। साथ ही मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपए प्रति लीटर का अतिरिक्त भुगतान किया जाता था, लेकिन अब इस दर में संशोधन करते हुए सरस डेयरी ने 95 रुपए प्रति लीटर ( तय फैट के अनुसार) और 5 रुपए सीएम संबल योजना के रूप में जोड़कर कुल 100 रुपए प्रति लीटर का भुगतान तय किया है। नई दरें अलवर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों में संचालित सभी सरस डेयरी समितियों पर 16 अक्टूबर सुबह और शाम की पारी में लागू होंगी।