सरस घी की किल्लत से पांच दिन में सप्लाई कम, मायूस लौट रहे ग्राहक

त्योहारी सीजन के बीच सरस घी की किल्लत ने उपभोक्ताओं की मिठास फीकी कर दी है। अलवर शहर के विभिन्न सरस पार्लर पर पिछले पांच दिनों से घी की सप्लाई कम हो रही है, जिससे ग्राहकों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। सोमवार को सरस डेयरी के बाहर पार्लर पर मात्र 50 से 60 किलो घी की सप्लाई हुई, जो कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। इसके बाद दोपहर तक उपभोक्ता घी का इंतजार करते है, लेकिन स्टॉक खत्म होने की सूचना पाकर सभी को खाली हाथ लौटना पड़ा।