सरस घी की किल्लत से पांच दिन में सप्लाई कम, मायूस लौट रहे ग्राहक

त्योहारी सीजन के बीच सरस घी की किल्लत ने उपभोक्ताओं की मिठास फीकी कर दी है। अलवर शहर के विभिन्न सरस पार्लर पर पिछले पांच दिनों से घी की सप्लाई कम हो रही है, जिससे ग्राहकों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। सोमवार को सरस डेयरी के बाहर पार्लर पर मात्र 50 से 60 किलो घी की सप्लाई हुई, जो कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। इसके बाद दोपहर तक उपभोक्ता घी का इंतजार करते है, लेकिन स्टॉक खत्म होने की सूचना पाकर सभी को खाली हाथ लौटना पड़ा।
उत्पादन बढ़ाने की तैयारी में डेयरी प्रशासन: सरस डेयरी प्रशासन के अनुसार बढ़ी हुई मांग और सीमित उत्पादन क्षमता के चलते अस्थायी रूप से यह स्थिति बनी है। डेयरी में उत्पादन लगातार जारी है। जल्द ही सभी पार्लर पर पर्याप्त मात्रा में घी उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहीं, बताया जा रहा है कि डेयरी प्रशासन ने त्योहारी सीजन के बावजूद ढिलाई बरती, जिसकी वजह से घी का स्टॉक बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। दूध की आवक भी कम होने की वजह से घी की मात्रा प्रभावित हुई है।
सभी पार्लर पर घी की उपलब्धता जल्द होगी। इसके लिए डेयरी प्रशासन जुटा हुआ है। घी का स्टॉक अभी काफी है - नितिन सांगवान, डेयरी चेयरमैन, अलवर
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग