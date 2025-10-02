सरिस्का टाइगर रिजर्व तीन माह बाद खुला, पहले ही दिन बाघ की साइटिंग से पर्यटक रोमांचित 

Sariska Tiger Reserve News सरिस्का टाइगर रिजर्व तीन माह की बंदी के बाद आज 2 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। आज पहले ही दिन पर्यटकों को बाघ की झलक देखने को मिली। आज यानी गुरुवार को एसटी 9 बाघ की साइटिंग हुई, जिसे पर्यटकों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया। इस रोमांचक अनुभव ने यहां आने वाले पर्यटकों की खुशी को और बढ़ा दिया।