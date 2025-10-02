Patrika LogoSwitch to English

सरिस्का टाइगर रिजर्व तीन माह बाद खुला, पहले ही दिन बाघ की साइटिंग से पर्यटक रोमांचित 

सरिस्का टाइगर रिजर्व तीन माह की बंदी के बाद आज 2 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। आज पहले ही दिन पर्यटकों को बाघ की झलक देखने को मिली।

अलवर

Rajendra Banjara

Oct 02, 2025

एसटी-9 बाघ की साइटिंग हुई

Sariska Tiger Reserve News सरिस्का टाइगर रिजर्व तीन माह की बंदी के बाद आज 2 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। आज पहले ही दिन पर्यटकों को बाघ की झलक देखने को मिली। आज यानी गुरुवार को एसटी 9 बाघ की साइटिंग हुई, जिसे पर्यटकों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया। इस रोमांचक अनुभव ने यहां आने वाले पर्यटकों की खुशी को और बढ़ा दिया।

सरिस्का टाइगर रिजर्व खुलने के पहले दिन करीब 600 पर्यटक पहुंचे। सफारी की दो पारियां आयोजित की गईं। पहली पारी सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक रही, जबकि दूसरी पारी दोपहर 3:30 बजे से शाम 7 बजे तक है। टाइगर इस बार रिजर्व में पर्यटकों के लिए 35 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें जिप्सियां और कैंटर शामिल हैं।


बाघ की साइटिंग ने सीजन की शानदार शुरुआत की है। पर्यटकों का कहना है कि सरिस्का का प्राकृतिक सौंदर्य और यहां के वन्यजीव देखने का अलग ही अनुभव है। विभाग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी, जिससे स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

Published on:

02 Oct 2025 06:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / सरिस्का टाइगर रिजर्व तीन माह बाद खुला, पहले ही दिन बाघ की साइटिंग से पर्यटक रोमांचित 

