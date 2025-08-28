स्क्रैप पॉलिसी: अलवर के 700 लोगों ने कंडम वाहनों को स्क्रैप कराया, ये मिलता है बेनिफिट 

भारत में व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी का उद्देश्य पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाना है, जिससे पर्यावरण स्वच्छ हो और नए आधुनिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा मिले। इसके तहत, जो लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर में जमा करते हैं, उन्हें नए वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट, स्क्रैप मूल्य और अन्य लाभ मिलते हैं। मोटर वाहन कर में रियायत मिलती है। इस पॉलिसी को लागू करने के लिए जयपुर में स्क्रैप सेंटर बनाया गया और बाकी जिलों में कलेक्शन सेंटर। अलवर में भी गाड़ियों को कलेक्ट करके जयपुर ले जाया जाता है।