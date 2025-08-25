Patrika LogoSwitch to English

अलवर

वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना: 29 को निकलेगी लॉटरी, प्रदेश में 1.85 लाख बुजुर्गों ने किया आवेदन 

देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत 29 अगस्त को लॉटरी निकाली जाएगी। पूरे प्रदेश में 1.85 लाख बुजुर्गों ने आवेदन किया है। इनमें से 50 हजार को रेल से तथा 6 हजार को हवाई सफर का मौका मिलेगा।

अलवर

Rajendra Banjara

Aug 25, 2025

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। पत्रिका फाइल फोटो

देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत मिनी सचिवालय में 29 अगस्त को दोपहर 3 बजे लॉटरी निकाली जाएगी। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त महेंद्र देवतवाल ने बताया कि अलवर से 2696 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन करने वाले यात्रियों की संख्या 4 हजार 397 है। इस बार अलवर का कोटा 1961 है। इसमें से 1509 बुजुर्ग ट्रेन से तथा 181 बुजुर्ग हवाई यात्रा करेंगे।

1.85 लाख बुजुर्गों ने आवेदन

पूरे प्रदेश में 1.85 लाख बुजुर्गों ने आवेदन किया है। इनमें से 50 हजार को रेल से तथा 6 हजार को हवाई सफर का मौका मिलेगा। यात्रियों का चयन करने के लिए प्रदेशभर में जिलेवार लॉटरी प्रक्रिया 25 अगस्त को शुरू होगी, जो पांच दिन तक चलेगी। अलवर में यह लॉटरी 29 अगस्त को दोपहर 3 बजे लॉटरी निकाली जाएगी।

ऑनलाइन प्रक्रिया से लॉटरी

प्रक्रिया में चयनित होने के बाद बुजुर्गों देश के अलग-अलग तीर्थ स्थलों पर जाने का मौका मिलेगा। तीर्थयात्रा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 अगस्त तक पूरी की गई थी। अब ऑनलाइन प्रक्रिया से लॉटरी निकाली जाएगी। प्रत्येक जिले से यात्रियों का कोटा निर्धारित है, जो जनगणना के अनुपात से निर्धारित किया गया है।

Published on:

25 Aug 2025 11:26 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना: 29 को निकलेगी लॉटरी, प्रदेश में 1.85 लाख बुजुर्गों ने किया आवेदन 

