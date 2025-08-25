वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना: 29 को निकलेगी लॉटरी, प्रदेश में 1.85 लाख बुजुर्गों ने किया आवेदन 

देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत मिनी सचिवालय में 29 अगस्त को दोपहर 3 बजे लॉटरी निकाली जाएगी। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त महेंद्र देवतवाल ने बताया कि अलवर से 2696 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन करने वाले यात्रियों की संख्या 4 हजार 397 है। इस बार अलवर का कोटा 1961 है। इसमें से 1509 बुजुर्ग ट्रेन से तथा 181 बुजुर्ग हवाई यात्रा करेंगे।