अब तक 690 मिमी बारिश, पिछले साल बरसा था 995 मिमी से ज्यादा पानी

अलवर जिले में 31 अगस्त तक 690 मिमी पानी बरस चुका है, जो सामान्य बारिश 555 मिमी के मुकाबले ज्यादा है। हालांकि पिछले साल करीब 995 मिमी बरसात हुई थी। खैरथल-तिजारा में अब तक 551 और कोटपूतली-बहरोड़ जिले में 571 मिमी बारिश हुई है। यह भी सामान्य से ज्यादा है। अलवर शहर में अब तक 1002 मिमी बारिश हुई है। सिलीसेढ़ में अब तक 960 मिमी बारिश दर्ज की गई है।
सिंचाई विभाग के 22 में से 9 बांधों में पानी आया है। सिलीसेढ़ में कई दिनों से चादर चल रही है। रविवार को परा दिन 2 इंच की चादर चली। जैतपुर बांध में एक ही दिन में 12 फीट पानी आया है। इसकी भराव क्षमता 14 फीट है। - रूपारेल नदी का पानी जयसमंद बांध में लगातार आ रहा है। जयसमंद बांध का गेज 7-8 फीट हो गया।
जयसमंद – 582
मंगलसर – 392
सोडावास – 749
सिलीसेढ़ – 960
रामगढ़ – 725
लक्ष्मणगढ़ – 459
कठूमर – 674
मालाखेड़ा – 683
राजगढ़ – 629
बहादुरपुर – 614
थानागाजी – 648
गोविंदगढ़ – 548