अब तक 690 मिमी बारिश, पिछले साल बरसा था 995 मिमी से ज्यादा पानी

अलवर जिले में 31 अगस्त तक 690 मिमी पानी बरस चुका है, जो सामान्य बारिश 555 मिमी के मुकाबले ज्यादा है। हालांकि पिछले साल करीब 995 मिमी बरसात हुई थी। खैरथल-तिजारा में अब तक 551 और कोटपूतली-बहरोड़ जिले में 571 मिमी बारिश हुई है। यह भी सामान्य से ज्यादा है। अलवर शहर में अब तक 1002 मिमी बारिश हुई है। सिलीसेढ़ में अब तक 960 मिमी बारिश दर्ज की गई है।