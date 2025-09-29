Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

खैरथल में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज़, प्रदेशभर की टीमें ले रही हिस्सा

खैरथल में सोमवार को राज्य स्तरीय वॉलीबॉल क्रीड़ा प्रतियोगिता का भव्य आगाज़ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व विधायक रामहेत यादव ने किया।

less than 1 minute read

अलवर

image

Rajendra Banjara

Sep 29, 2025

सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति (फोटो - पत्रिका)

खैरथल में सोमवार को राज्य स्तरीय वॉलीबॉल क्रीड़ा प्रतियोगिता का भव्य आगाज़ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व विधायक रामहेत यादव ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेलों से अनुशासन, स्वास्थ्य और भाईचारे की भावना विकसित होती है।

प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर आयोजित मार्च पास्ट में प्रतिभागी टीमों ने सलामी दी। इस दौरान बालिकाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए।

आयोजकों ने बताया कि इस राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रदेशभर से आई टीमें हिस्सा ले रही हैं। कई दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में विजेता टीमों को सम्मानित किया जाएगा।


स्थानीय खेल प्रेमियों और नागरिकों की बड़ी संख्या ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए खेल मैदान में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 11:40 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / खैरथल में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज़, प्रदेशभर की टीमें ले रही हिस्सा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खड़ी स्कूल बस में आग लगने से पूरी बस जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट की आशंका

अलवर

किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर मामला दर्ज

अलवर

राजस्थान के अलवर में भीषण सड़क हादसा, ट्रोले की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत

अलवर

सरिस्का में बढ़ा बाघों का कुनबा, 2 शावकों के साथ दिखी बाघिन ST-2302; यहां अब इतने टाइगर

Tigress ST-2302
अलवर

हरसाना की बहू गांवों में लगाती है चिकित्सा शिविर

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.