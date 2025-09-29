खैरथल में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज़, प्रदेशभर की टीमें ले रही हिस्सा

सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति (फोटो - पत्रिका)
खैरथल में सोमवार को राज्य स्तरीय वॉलीबॉल क्रीड़ा प्रतियोगिता का भव्य आगाज़ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व विधायक रामहेत यादव ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेलों से अनुशासन, स्वास्थ्य और भाईचारे की भावना विकसित होती है।
प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर आयोजित मार्च पास्ट में प्रतिभागी टीमों ने सलामी दी। इस दौरान बालिकाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए।
आयोजकों ने बताया कि इस राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रदेशभर से आई टीमें हिस्सा ले रही हैं। कई दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में विजेता टीमों को सम्मानित किया जाएगा।
स्थानीय खेल प्रेमियों और नागरिकों की बड़ी संख्या ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए खेल मैदान में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।
