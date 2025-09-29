खैरथल में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज़, प्रदेशभर की टीमें ले रही हिस्सा

खैरथल में सोमवार को राज्य स्तरीय वॉलीबॉल क्रीड़ा प्रतियोगिता का भव्य आगाज़ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व विधायक रामहेत यादव ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेलों से अनुशासन, स्वास्थ्य और भाईचारे की भावना विकसित होती है।